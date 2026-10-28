৩৪ বছর ধরে বসবাস, জমি বন্দোবস্ত চান ৩০০ ভূমিহীন পরিবার
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় জমি বন্দোবস্তের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ভূমিহীন ৩০০ পরিবারের সদস্যরা। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। পরে প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে জমা দেন।
ভূমিহীন পরিবারগুলোর দাবি, উপজেলার চরবোরহান ইউনিয়নের উত্তর চর শাহজালাল মৌজায় তাঁরা ১৯৯২ সাল থেকে বসবাস করছেন। দীর্ঘ ৩৪ বছরে সেখানে ঘরবাড়ি নির্মাণ, পুকুর খনন, মাছ চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন এবং ধানসহ বিভিন্ন ফসলের আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন তাঁরা।
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা অভিযোগ করেন, একটি অসাধু চক্র ভুল তথ্য দিয়ে জমির ভুয়া বন্দোবস্ত নিয়ে নিজেদের মালিকানা দাবি করছে। ওই চক্র তাঁদের উচ্ছেদের চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।
ভূমিহীন পরিবারের সদস্যরা জানান, ওই এলাকায় তাঁদের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে এবং জাতীয় পরিচয়পত্রেও ঠিকানা উল্লেখ আছে। এ ছাড়া তাঁদের মা-বাবা, দাদা-দাদি, স্ত্রী-সন্তানসহ স্বজনদের কবর রয়েছে সেখানে। দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করলেও তাঁরা সরকারিভাবে জমির বন্দোবস্ত পাননি। অন্যদিকে, কিছু ব্যক্তি নিজেদের ভূমিহীন পরিচয় দিয়ে জমির বন্দোবস্ত নিয়েছেন বলে তাঁদের অভিযোগ।
ভুয়া বন্দোবস্ত বাতিল করে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রকৃত ভূমিহীন পরিবারগুলোকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার দাবি জানানো হয় মানববন্ধনে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন তাঁরা।
দশমিনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদ হাসান মৃধা বলেন, একটি স্মারকলিপি পেয়েছি। সেটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।