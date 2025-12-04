Ajker Patrika

শিগগির আরও বড় জোট হবে: সারজিস আলম

প্রতিনিধি, পঞ্চগড় 
আপডেট : ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৭
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিগগিরই আরও বড় আকারে জোট হবে বলেন মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) পঞ্চগড়ে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির ও মাদ্রাসার জন্য বিশেষ বরাদ্দ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

সারজিস বলেন, ‘এনসিপি তাদের জায়গা থেকে যারা সমমনা মধ্যমপন্থার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল আছে। তাদের সঙ্গে আলোচনা এখনো চলছে। মাঝখানে আমাদের জোট ঘোষণার একটি সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা মনে করছি, আমাদের এই জোটের যে রূপরেখা, যে বিস্তৃতি—এটা আরও বড় হওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করছি, শিগগিরই আরও বড় আকারে আমাদের এই যে জোট প্রকাশিত হবে।’

এনসিপির মনোনয়ন প্রকাশের ব্যাপারে সারজিস বলেন, ‘আগামী শনিবারের মধ্যে প্রথম ধাপে জাতীয় নাগরিক পার্টি তাদের জায়গা থেকে যাঁদের মনোনয়ন দিচ্ছে, তাঁদের তালিকা প্রকাশ করবে। আমরা বিশ্বাস করি, পর্যায়ক্রমে ডিসেম্বরের মধ্যেই ৩০০ আসনে এনসিপি সৎ ও যোগ্যদের মনোনয়ন দেবে।’

বিষয়:

পঞ্চগড় সদরজেলার খবররংপুর বিভাগসারজিস আলমএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শাশুড়িকে লন্ডনে নিয়ে যেতে ঢাকায় আসছেন জোবাইদা রহমান

আলোচিত ঢাকা–১০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করল বিএনপি

এনসিপি: নানা সংকটেও নতুন কিছু করার প্রত্যয়

দলবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও করে ব্ল্যাকমেল: গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার

যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধ হচ্ছে বাংলাদেশি–পাকিস্তানি ভর্তি, প্রায় ১২ হাজার ভিসা আবেদন বাতিল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে