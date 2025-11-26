পঞ্চগড়ে তাপমাত্রার পারদ আজও ১২ ডিগ্রির ঘরে

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে জেঁকে বসেছে শীত। কয়েক দিন ধরে তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। আজ বুধবার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত ঠান্ডার আমেজ বেশি থাকলেও রোদ উঠলেই চারপাশ ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস জানায়, গত সপ্তাহজুড়ে জেলার তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করেছে। মঙ্গলবার ১২ দশমিক ৮, সোমবার ১৩ দশমিক ৪, রোববার ১২ দশমিক ৬, শনিবার ১৪ দশমিক ৭, শুক্রবার ১৪ দশমিক ৯, বৃহস্পতিবার ১৩ দশমিক ৯ এবং গত বুধবার ১৪ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়।
সদর হাসপাতালে শিশু, বৃদ্ধসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ ঠান্ডাজনিত সমস্যায় ভর্তি হচ্ছে। আধুনিক সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা শাহনাজ বেগম নামের এক অভিভাবক বলেন, ‘আমার ছেলেটা ঠান্ডা-জ্বরে ভুগছে। রাতে খুব কষ্টে থাকে। ডাক্তার দেখাতে নিয়ে এসেছি, বলছে শীতের কারণেই শিশুরা বেশি অসুস্থ হচ্ছে।’
ভ্যানচালক রহিম উদ্দিন শীতের কষ্ট বর্ণনা করে বলেন, ‘ভোরে ঠান্ডা অনেক বেশি, হাত-পা জমে আসে। ভ্যান চালানো কষ্ট হয়। কিন্তু রোদ উঠলেই কাজ করতে সুবিধা হয়।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘রাত বাড়লেই ঠান্ডা বাড়ে। সূর্য উঠলে তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যায়। আজ ১২ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়েছে। মাসের শেষে হালকা শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা আছে।’
পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক কাজী মো. সাইমুজ্জামান বলেন, শীতার্ত মানুষের জন্য সরকারিভাবে ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন উপজেলায় শীতবস্ত্র বিতরণ চলছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও সহায়তা করছে।
হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
নোয়াখালীর হাতিয়া পৌরসভা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নিরব উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়। এর আগে মঙ্গলবার রাতে পৌরসভার সৈয়দিয়া বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নিরব উদ্দিন (৩৮) হাতিয়া পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর গুল্যাখালী গ্রামের বাসিন্দা সিরাজ কয়ালের ছেলে। তিনি পৌরসভা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
পুলিশ জানায়, সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সরকারি অফিস-আদালতে নাশকতার পরিকল্পনায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে নিরবের বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার এজাহারভুক্ত আসামি তিনি। মঙ্গলবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আজমল হুদা জানান, নিরব উদ্দিন নাশকতা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মহাখালী কড়াইল বস্তিতে লাগা আগুন সম্পূর্ণ নিভেছে। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত না হলেও পুড়ে গেছে ১৫০০ ঘর-বাড়ি।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলেন।
সকালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তর থেকে খুদে বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
খুদে বার্তায় ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর জানায়, কড়াইল বস্তির আগুন নির্বাপণ সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে আগুন নির্বাপণ করা হয়। এ ঘটনায় কোনো হতাহত নেই। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তসাপেক্ষে বলা যাবে।
আগুন লাগার পর ফায়ার সার্ভিসের জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম আজকের পত্রিকাকে জানান, গতকাল বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগার খবর পান তাঁরা। এরপর পর্যায়ক্রমে ১৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। তবে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা জানাতে পারেননি তিনি।।
আব্দুর রাজ্জাক, ঘিওর (মানিকগঞ্জ)
মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার হাটিপাড়া ইউনিয়নের ছোট্ট গ্রাম বরুন্ডী স্বল্পনন্দপুরে চলছে এক বিরল কৃষি উদ্যোগ। স্থানীয় কৃষক-কিষানিদের নিজ হাতে গড়া ‘বরুন্ডী ধান গবেষণা প্লট’ এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এই প্লটে রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহার না করে ৮২ জাতের আমন ধান রোপণ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে, যা নিরাপদ কৃষির নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে।
বরুন্ডী কৃষক-কিষানি সংগঠনের পরিচালনায় মাত্র ২৭ শতক জমিতে এই গবেষণা প্লট তৈরি করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো এলাকার মাটির সঙ্গে কোন জাতটি সবচেয়ে মানানসই, কোনটি দুর্যোগ সহনীয় এবং কোনটির ফলন সর্বোত্তম, তা নির্ধারণ করা। সংগঠনের ১০০ সদস্যের মধ্যে অর্ধেকের বেশি নারী, যা কৃষিকাজে সম-অংশীদারত্বের এক সুন্দর উদাহরণ তৈরি করেছে।
এই উদ্যোগকে সহায়তা করছে এনজিও বারসিক এবং পরামর্শ দিচ্ছে সরকারি কৃষি অফিস।
এই গবেষণা প্লটে কোনো রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করা হয়নি। কীটনাশকের বিকল্প হিসেবে মাঠেই তৈরি হচ্ছে প্রাকৃতিক বালাইনাশক, যেমন মেহগনি ফল, নিমপাতা, গাছের ছাল ও ন্যাপথলিন গুঁড়া করে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা হচ্ছে। সার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সম্পূর্ণ জৈব সার। পুরো এলাকাটি যেন গ্রাম্য পরিবেশে গড়ে উঠেছে এক বাস্তব ‘কৃষি গবেষণাগার’।
গতকাল মঙ্গলবার স্বল্পনন্দপুরের কৃষক গুরুদাস রায়ের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় ‘মাঠ দিবস ও নবান্ন উৎসব’। উৎসবে অতিথিদের দেখানো হয় গবেষণা প্লটে থাকা বিভিন্ন জাতের ধান।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মানিকগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক শাহজাহান সিরাজ। সভাপতিত্ব করেন বরুন্ডী কৃষক-কিষানি সংগঠনের সভাপতি বৈদ্যনাথ সরকার। মূল আলোচক ছিলেন বেসরকারি কৃষি উন্নয়ন সংস্থা বারসিকের জেলা সমন্বয়ক বিমল রায়।
এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৃষি গবেষক শিমুল কুমার বিশ্বাস, প্রোগ্রাম অফিসার মুকতার হোসেন, সত্য রঞ্জন সাহা, মাসুদুর রহমান, সদর উপজেলা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নারগিস আক্তারসহ দেড় শতাধিক কৃষক-কিষানি।
কৃষক গুরুদাস সরকার, অরুণ সরকার ও সুশীল চন্দ্র রায় বলেন, ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন বছর কোন জাত নষ্ট হয়ে যায়; আবার এক এলাকায় যেটি ভালো, অন্য এলাকায় তেমন ধরে না। তাই জানতে চাই, আমাদের এলাকার জন্য কোন জাত সবচেয়ে উপযোগী। সে কারণেই এই গবেষণা।’
মানিকগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক শাহজাহান সিরাজ কৃষকদের এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেন, ‘কৃষকই সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী। আপনারা যেভাবে নিজেরা গবেষণা করছেন, এতে স্থানীয় জাত সংরক্ষণ হবে, ভবিষ্যতের জন্য ভালো জাতও নির্ধারণ করা যাবে।’
গবেষণা প্লটে রয়েছে দেশের বিভিন্ন এলাকার কাজলশাইল, চাপশাইল, বালাম, রূপকথা, যশোদা, ময়ূরকম, গঙ্গাশাইল, চন্দন বিন্নি, তিতা, হাতিরজর, তালমুগুর, সুগার জামাইনাসহ বহু নাম না জানা ও বিলুপ্তপ্রায় স্থানীয় ৮২ জাতের ধান।
কৃষকদের মতে, ‘আমাদের লক্ষ্য নিরাপদ খাদ্য। রাসায়নিক ছাড়াই ভালো ধান উৎপাদন করা—এটাই দেখাতে চাই।’
বারসিক আঞ্চলিক সমন্বয়কারী বিমল রায় বলেন, এই গবেষণা শুধু ফলন পরীক্ষা নয়, স্থানীয় ধানের ঐতিহ্য সংরক্ষণেও ভূমিকা রাখছে। আধুনিক জাতের চাপে হারিয়ে যাওয়া স্থানীয় জাতগুলোকে পুনর্জাগরণের সুযোগ দিচ্ছেন কৃষকেরা। কৃষি কর্মকর্তারা মনে করেন, এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে কৃষিকাজে নতুন দিশা দিতে পারে।
নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
সামনে দৃষ্টিনন্দন প্যান্ডেল, ভেতরে সারবদ্ধ ৩০টি স্টল, আর শেষ প্রান্তে মূল স্টেজ। সব মিলিয়ে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী ২০২৫-এর পুরো আয়োজনে লেগেছে উৎসবের আমেজ। ‘দেশীয় স্নাত, আধুনিক প্রযুক্তি, প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি’ স্লোগানকে সামনে রেখে আজ বুধবার, ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সপ্তাহব্যাপী এই আয়োজন।
কিন্তু সবকিছুর মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবেশ গেটের ঝকঝকে ব্যানারটি। কারণ, সেখানে উদ্বোধনের তারিখ লেখা হয়েছে ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের এক মাস পরে। গেটের এই অদ্ভুত ভুল দেখে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে হাস্যরস ও কৌতুকপূর্ণ আলোচনা। অনেকে মজা করে বলছেন, ‘মেলা তো আজ, কিন্তু গেট বলছে আগামী মাসে আসতে!’
প্রকৃতপক্ষে ২৬ নভেম্বর (বুধবার) সকালে নেছারাবাদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জাহিদুল ইসলাম সরকারি স্বরূপকাঠি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে সপ্তাহব্যাপী এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় রয়েছে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)।
স্বরূপকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষক বলেন, ‘সকালে হাঁটতে গিয়ে গেটে নজর পড়ে। ব্যানার দেখে তো নিজেই তারিখ নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম! পরে মোবাইলে দেখে নিশ্চিত হলাম আজ ২৬ নভেম্বর, ডিসেম্বর নয়। এত বড় ব্যানার প্রিন্ট দেওয়ার আগে আয়োজকদের একবার ভালো করে দেখা উচিত ছিল।’
স্বরূপকাঠি শহীদ স্মৃতি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান খান বলেন, ‘প্রিন্টিং মিসটেক হতেই পারে, তবে দায়টা আয়োজকদেরই। ব্যানার প্রিন্ট দেওয়ার আগে বানান ও তথ্য যাচাই করা জরুরি।’
এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তাপষ কুমার ঘোষ বলেন, ‘আমি বাসায় আছি। আমাদের প্রদর্শনী ২৬ নভেম্বরই। ব্যানারে ২৬ ডিসেম্বর লেখা হয়েছে কেন, বিষয়টা দেখছি।’
তারিখের এই বিভ্রাট ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ হাস্যরসের জন্ম দিয়েছে। তবে আয়োজনের প্রস্তুতি ও পরিবেশ দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রত্যাশা করছেন, ছোট ভুলের এই ‘মজার’ ঘটনা ছাপিয়ে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের মূল আয়োজনই আলোচনায় থাকবে।
