পঞ্চগড়ে তাপমাত্রার পারদ নেমে ১৩ ডিগ্রির ঘরে

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ০২
পঞ্চগড় সদর থেকে আজ সকালে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পঞ্চগড় সদর থেকে আজ সকালে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

উত্তরের আকাশে কুয়াশার চাদর জমে উঠতেই পঞ্চগড়ে বাড়ছে শীতের চাপ। ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত কনকনে ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে চারদিক। টানা ছয় দিন ১৪ ডিগ্রির ঘরে থাকার পর আজ বৃহস্পতিবার তাপমাত্রার পারদ আরও নিচে নেমে দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বাতাসের আর্দ্রতা ৯৯ শতাংশ। ভোরের ঠান্ডায় রাস্তাঘাট ফাঁকা, আর সূর্য ওঠার পর কিছুটা উষ্ণতা মিললেও সকালে শীতের উপস্থিতি বেশ প্রকট।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী গত ছয় দিনের তাপমাত্রা ছিল বুধবার ১৪ দশমিক ৩, মঙ্গলবার ১৪ দশমিক ৬, সোমবার ১৪ দশমিক ৫, রোববার ১৪ দশমিক ৭, শনিবার ১৪ দশমিক ২ এবং শুক্রবার ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। টানা স্থিতিশীল শীতের পর আজ পারদ ১৩ ডিগ্রির ঘরে নামায় আরও শীত অনুভূত হচ্ছে।

ঠান্ডার এই হঠাৎ পরিবর্তনে ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ। ভ্যানচালক আজগর আলী বলেন, ‘ভোরে বের হলে হাত জমে আসে, খুব ঠান্ডা লাগে। আবার বেলা বাড়লে গরমে ঘামতে হয়।’

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘রাতে শীত বাড়ে, আর সকালে সূর্যের তাপে তাপমাত্রা দ্রুত বাড়তে থাকে। আজ ১৩ দশমিক ৯ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে। চলতি মাসের শেষ দিকে হালকা শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।’

তাপমাত্রাপঞ্চগড়শীতজেলার খবররংপুর বিভাগ
