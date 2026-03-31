পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ে চড়া দামে পেট্রল বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীর ৭ দিনের জেল

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
মোটরসাইকেল পার্টসের দোকানের সামনে পুলিশের সঙ্গে বেঞ্চে বসা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে খোলাবাজারে চড়া দামে পেট্রল বিক্রির দায়ে এক মোটরসাইকেল পার্টস ব্যবসায়ীকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সেই সঙ্গে ২৭ লিটার তেল জব্দ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে দেবীগঞ্জ উপজেলা সদরের দেবীগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেটসংলগ্ন খন্দকার মার্কেটে এ অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীর নাম কেশব রায় (২৭)। তিনি সোনাহার ইউনিয়নের মল্লিকাদহ কুমারগারী এলাকার সুভাষ রায়ের ছেলে।

জানা গেছে, কেশব রায় তাঁর দোকানে অবৈধভাবে পেট্রল মজুত করে প্রতি লিটার ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা দরে বিক্রি করছিলেন। সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দামে পেট্রল বিক্রি করার বিষয়টি ক্রেতারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) অবহিত করেন। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে আজ দুপুরে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালে অবৈধভাবে তেল মজুত ও সংরক্ষণ করার অপরাধে কেশব রায়কে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় তাঁর দোকান থেকে ২৭ লিটার পেট্রল জব্দ করা হয়। জব্দকৃত তেল সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করে প্রাপ্ত ৩ হাজার ১৩২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

দেবীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সবুজ কুমার বসাক বলেন, খোলাবাজারে অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুত ও চড়া দামে বিক্রির দায়ে এই দণ্ড দেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের এমন কঠোর নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে।

পঞ্চগড়কারাদণ্ডজ্বালানি তেলদেবীগঞ্জজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালতব্যবসায়ী
