পঞ্চগড়ে চড়া দামে পেট্রল বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীর ৭ দিনের জেল

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে খোলাবাজারে চড়া দামে পেট্রল বিক্রির দায়ে এক মোটরসাইকেল পার্টস ব্যবসায়ীকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সেই সঙ্গে ২৭ লিটার তেল জব্দ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে দেবীগঞ্জ উপজেলা সদরের দেবীগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেটসংলগ্ন খন্দকার মার্কেটে এ অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীর নাম কেশব রায় (২৭)। তিনি সোনাহার ইউনিয়নের মল্লিকাদহ কুমারগারী এলাকার সুভাষ রায়ের ছেলে।
জানা গেছে, কেশব রায় তাঁর দোকানে অবৈধভাবে পেট্রল মজুত করে প্রতি লিটার ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা দরে বিক্রি করছিলেন। সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দামে পেট্রল বিক্রি করার বিষয়টি ক্রেতারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) অবহিত করেন। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে আজ দুপুরে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালে অবৈধভাবে তেল মজুত ও সংরক্ষণ করার অপরাধে কেশব রায়কে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় তাঁর দোকান থেকে ২৭ লিটার পেট্রল জব্দ করা হয়। জব্দকৃত তেল সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করে প্রাপ্ত ৩ হাজার ১৩২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।
দেবীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সবুজ কুমার বসাক বলেন, খোলাবাজারে অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুত ও চড়া দামে বিক্রির দায়ে এই দণ্ড দেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের এমন কঠোর নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে।
হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৩১ মার্চ)বেলা ৩টার দিকে উপজেলার পুটিজুরী ইউনিয়নের দিগম্বর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩ মিনিট আগে
আব্দুল মজিদ সরকার আরও বলেন, ‘পাম্পের লোকজন মিটারের কাজ করে ঠিক করার পর জানা গেল, ট্যাগ অফিসার নাই। যদি ট্যাগ অফিসার এক ঘণ্টা পরে আসে। আমি ট্যাংক নিয়ে তেল নিতে গেলাম। আমাকে ট্যাগ অফিসার মোটরসাইকেলের খোলা ট্যাংক দেখে তেল দিলেন না। এটা কোনো কথা? এখন বাড়িতে তেল ছাড়াই যাচ্ছি। বিয়ের রেজিস্ট্রি করার জন্য৫ মিনিট আগে
নাটোরের লালপুরে আধুনিক যানবাহনের পরিবর্তে ঘোড়া, মহিষ ও গরুর গাড়িতে কনের বাড়িতে গেছেন বরযাত্রীরা। ২৪ মার্চ দুপুরে উপজেলার চংধুপইল ইউনিয়নের আব্দুলপুর গ্রাম থেকে বরযাত্রীরা একই উপজেলার আড়বাব ইউনিয়নের সালামপুর গ্রামে কনেবাড়িতে যান।১৩ মিনিট আগে
কনটেন্ট ক্রিয়েটর আর এস ফাহিম চৌধুরীর জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশান থানার একটি হত্যা মামলার শুনানি শেষে তাঁর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মোহাম্মদ জুনাইদ।১৭ মিনিট আগে