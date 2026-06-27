Ajker Patrika
পাবনা

ডিবি পরিচয়ে চাঁদাবাজি, ২ প্রতারক গ্রেপ্তার

পাবনা প্রতিনিধি
ডিবি পরিচয়ে চাঁদাবাজি, ২ প্রতারক গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার প্রতারক চক্রের দুই সদস্য সুজন ও আরিফুল। শনিবার সকালে পাবনা জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা কার্যালয়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা।

ডিবি পরিচয়ে মানুষের কাছে চাঁদাবাজির অভিযোগে প্রতারক চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পাবনা জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে পৃথক অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শনিবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পাবনা সদর উপজেলার মালঞ্চি ইউনিয়নের গাংকোলা সিংগা পালপাড়া এলাকার সুজন হোসেন (৩৪) এবং পাবনা পৌর সদরের শিবরামপুর এলাকার আরিফুল ইসলাম (৪০)।

পাবনা জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাশিদুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের সদস্য। তাঁরা ডিবি পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ফোনে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করতেন। ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে বিকাশের মাধ্যমে টাকা গ্রহণ করে চক্রের সদস্যদের মধ্যে ভাগাভাগি করতেন। জেলা গোয়েন্দা শাখার সদস্যরা গাংকোলা এলাকায় সুজন এবং শিবরামপুর এলাকা থেকে আরিফুলকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। এসব মোবাইল ফোন ও ব্যবহৃত সিমকার্ড প্রতারণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে গোয়েন্দা শাখা।

বিষয়:

পাবনাগ্রেপ্তারপ্রতারকরাজশাহী বিভাগচাঁদাবাজিডিবি
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