Ajker Patrika
ফুটবল

ইরানকে অপেক্ষায় রেখে নকআউটে বেলজিয়াম-মিসর

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইরানকে অপেক্ষায় রেখে নকআউটে বেলজিয়াম-মিসর
নিউজিল্যান্ডের জালে গোল উৎসব করেছে বেলজিয়াম। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপে ‘জি’ গ্রুপের খেলা শেষ হয়েছে। সবকটি ম্যাচ শেষে নকআউটে জায়গা করে নিয়েছে মিসর এ বেলজিয়াম। সরাসরি পরের পর্বের বাধা পেরোতে না পারলেও এখনো আশা বেঁচে আছে ইরানের সামনে। তৃতীয় স্থানের সেরা আটে থাকলে পরের পর্বে যেতে পারবে এশিয়ার দলটি।

বিষয়:

খেলামিসরবেলজিয়ামফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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