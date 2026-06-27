ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে: প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল

মেধাবী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম বলেছেন, ‘যেকোনো পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ ও মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছ, তোমাদের পড়ালেখার খরচের একটা বড় অংশ সাধারণ মানুষের ভ্যাট-ট্যাক্সের টাকা থেকে আসে। সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। তা না হলে সমাজ-সভ্যতা থমকে দাঁড়াবে।’
আজ শনিবার দুপুরে বাগেরহাট জেলা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত কৃতী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি জেলা পরিষদকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মানিত করার এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। এমন উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করবে।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলার ৯টি উপজেলার এসএসসি ও এইচএসসিতে ভালো ফল অর্জনকারী ৩৬৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ৬ হাজার টাকা, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ৫৫ শিক্ষার্থীকে ১০ হাজার টাকা করে মোট ২৭ লাখ ২৮ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।
বাগেরহাট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ব্যারিস্টার শেখ মো. জাকির হোসেন। বক্তব্য দেন সরকারি পি সি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শেখ জাহাঙ্গীর আলী, সাবেক সচিব শেখ ফরিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অনুপ দাশ, খানহাজান আলী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ খন্দকার আসিফ উদ্দিন রাখি, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এ টি এম আকরাম হোসেন তালিম, সদস্যসচিব শেখ মোজ্জাফ্ফর রহমান আলম প্রমুখ।
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