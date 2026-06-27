Ajker Patrika
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মূল্যবোধ ও মানবিকতার চর্চা কমে যাওয়ায় ভেজাল খাদ্য উৎপাদনের প্রবণতা বেড়েছে: ডিএসসিসি প্রশাসক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মূল্যবোধ ও মানবিকতার চর্চা কমে যাওয়ায় ভেজাল খাদ্য উৎপাদনের প্রবণতা বেড়েছে: ডিএসসিসি প্রশাসক
বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস ও ফুড সেফটি মুভমেন্টের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় ডিএসসিসি প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম। তিনি বলেছেন, সামাজিক মূল্যবোধ ও মানবিকতার চর্চা কমে যাওয়ায় ভেজাল খাদ্য উৎপাদনের মতো অনৈতিক প্রবণতা বেড়েছে। মানুষের মধ্যে মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা জাগ্রত করা গেলে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রিও অনেকাংশে কমে আসবে।

আজ শনিবার রাজধানীর বিজয়নগরের ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরাম অডিটোরিয়ামে বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস ও ফুড সেফটি মুভমেন্টের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ আহ্বান জানান তিনি।

প্রশাসক মো. আবদুস সালাম বলেন, রাজধানীতে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে শুধু সরকারি অভিযান যথেষ্ট নয়; উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগ এবং জনসচেতনতা বাড়ানো জরুরি।

সেই সঙ্গে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে আলোচনা মসজিদ, মাদ্রাসা, উন্মুক্ত স্থান, ফুড কোর্ট, ফুটপাতের খাবারের দোকান ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম বলেন, রাজধানীতে ভ্রাম্যমাণ খাবারের দোকানের সংখ্যা বাড়ছে। এসব খাবার প্রস্তুতে ব্যবহৃত পানির মান ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে নিয়মিত তদারকি প্রয়োজন। ব্যবসা চলবে, তবে তা অবশ্যই সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে হতে হবে।

ডিএসসিসি প্রশাসক জানান, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, তদারকি এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ফুড সেফটি মুভমেন্টের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ড. মাহমুদুল ইসলাম সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে কার্যকর তদারকি ও কঠোর আইন বাস্তবায়নের দাবি জানান।

বিষয়:

ডিএসসিসিভোক্তা অধিকারজেলার খবরব্যবসায়ী
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