হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানি, তিন কর্মী কারাগারে

পাবনা প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার হাসপাতালের তিন কর্মী। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার হাসপাতালের তিন কর্মী। ছবি: সংগৃহীত

পাবনা শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে হাসপাতালের তিন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার দিবাগত মধ্য রাতে পাবনা শহরের সেন্ট্রাল হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পাবনা সদর উপজেলার গাছপাড়া এলাকার আবুল হোসেন (৩০), ভাঙ্গুড়া উপজেলার আব্দুল্লাহ আল মামুন (২৪) ও পাবনা পৌর সদরের চকপৈলানপুর এলাকার মোত্তাকিন বিশ্বাস (৩৭)।

লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, শনিবার রাতে পাবনা শহরের সদর হাসপাতালসংলগ্ন সেন্ট্রাল হাসপাতালে এক রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচার শেষে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার সময় হাসপাতালের এক কর্মী তাঁকে যৌন হয়রানি করেন বলে স্বজনদের কাছে অভিযোগ করেন ওই নারী রোগী।

ভুক্তভোগীর আত্মীয়স্বজন প্রতিবাদ করতে গেলে রোগীর স্বজন পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র রেদোয়ান আহমেদ শুভর সঙ্গে প্রথমে হাসপাতালের কর্মচারীদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে হাসপাতালের কর্মচারীদের সঙ্গে বহিরাগত ব্যক্তিরা যোগ দিলে ছাত্রদের সঙ্গে হাতাহাতি হয়।

ঘটনা জানতে পেরে সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্ররা হাসপাতালে ভাঙচুর করেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ও তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার পর জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জনের নির্দেশনায় হাসপাতালটির সব কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে।

এ বিষয়ে পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম বলেন, ভুক্তভোগী নারীর স্বামী মোমিন সরদার বাদী হয়ে রোববার সকালে একটি মামলা করেছেন। পরে আটক হাসপাতালটির তিন কর্মীকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানে হয়েছে।

বিষয়:

পাবনাপুলিশহাসপাতালরাজশাহী বিভাগযৌন হয়রানিজেলার খবর
