Ajker Patrika
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পাবনা

চাটমোহরে ট্রলি-অটোভ্যান মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ১

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ১১
চাটমোহরে ট্রলি-অটোভ্যান মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ১
প্রতীকী ছবি

পাবনার চাটমোহরে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত ট্রলি ও ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে তোরাব আলী (৬০) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার পৌনে ২টার দিকে উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের ধরইল ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ভ্যানচালক তোরাব আলীর বাড়ি উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের ধরইল গ্রামে।

এ ঘটনায় ট্রলিচালক বাবু হোসেন ও ট্রলির হেলপার রানা আহমেদ গুরুতর আহত হয়েছেন। দুজনকেই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অলিউর রহমান জানান, ঘটনাস্থলে ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।

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