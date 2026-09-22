বোরহানউদ্দিনে নিখোঁজের দুই দিন পর শিশুর বস্তাবন্দী মরদেহ উদ্ধার

ভোলার বোরহানউদ্দিনে নিখোঁজের দুই দিন পর মো. ইসমাইল হোসেন (৭) নামের এক শিশুর বস্তাবন্দী মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পৌরসভার মুসলিমপাড়া এলাকার একটি খাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার হয়।
নিহত মো. ইসমাইল ওই এলাকার মো. আকবর হোসেনের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে খালের পানিতে একটি বস্তা ভাসতে দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। পরে বস্তার ভেতরে মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ বস্তাটি উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর মরদেহটি নিখোঁজ ইসমাইলের বলে শনাক্ত করা হয়।
শিশুটির পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত রোববার ইসমাইল নিখোঁজ হয়। এ ঘটনায় ওই দিনই পরিবারের পক্ষ থেকে বোরহানউদ্দিন থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।
বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশরাফ আলী বলেন, শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ভোলা সদরের ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
শিশুটিকে হত্যা করে মরদেহ গুম করা হয়েছে উল্লেখ করে ওসি বলেন, ‘এ ঘটনায় থানায় হত্যা মামলা দায়ের হবে। সন্দেহভাজন কয়েকজনকে থানাহেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।’
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