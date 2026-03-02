Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা খুন

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা খুন
নিহত সাইফুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ায় জমির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে সাইফুল ইসলাম (৪৫) নামে এক জামায়াত নেতা খুন হয়েছেন। এ সময় তারেক নামের তাঁর এক সহযোগী আহত হয়েছেন। রোববার (১ মার্চ) রাত সাড়ে ৯টার দিকে জামায়াত নেতা সাইফুল ইসলাম মারা যান। এ ঘটনায় পুলিশ টিটো ও মোস্তাকিম নামের দুই যুবককে আটক করেছেন।

নিহত সাইফুল ইসলাম শহর জামায়াতের উলামা বিভাগের অর্থবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন এবং স্থানীয় একটি মসজিদের খতিব ছিলেন। তিনি শহরের খান্দার এলাকার বাসিন্দা। বগুড়া শহরের স্টেডিয়াম পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক কামরুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, শহরের মাহবুবনগর এলাকায় রোববার সকালে সাইফুল ইসলামের কেনা জমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলছিল। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সেখানে বিজয় নামের এক যুবক তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে সাইফুল ইসলামের কাজে বাধা দেন। তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে সাইফুল ইসলামকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে প্রতিপক্ষের লোকজন। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে তারেক নামের আরও একজন আহত হন। পরে সাইফুলকে উদ্ধার করে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। স্বজনেরা তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন। তবে পথে রাত সাড়ে ৯টার দিকে তিনি মারা যান।

পুলিশ পরিদর্শক কামরুজ্জামান বলেন, ঘটনার পরপরই এলাকা থেকে টিটো ও কামরুজ্জামান নামের দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করা গেছে। অন্যদের আটক করতে অভিযান চলছে। নিহতের লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবার থেকে এখনো মামলা দেওয়া হয়নি।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতসীমান্তবগুড়া সদরপুলিশবগুড়া জেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কৃষিসচিব এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বাধ্যতামূলক অবসরে

কৃষিসচিব এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বাধ্যতামূলক অবসরে

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

সম্পর্কিত

এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তরুণ নিহত, আহত ১

এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তরুণ নিহত, আহত ১

রাজশাহীতে ৮ ডাকাতকে গণপিটুনি, একজনের মৃত্যু

রাজশাহীতে ৮ ডাকাতকে গণপিটুনি, একজনের মৃত্যু

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গজারিয়া অংশে তীব্র যানজট

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গজারিয়া অংশে তীব্র যানজট

ফটিকছড়িতে আগুনে পুড়ল ৮ দোকান, আহত ১

ফটিকছড়িতে আগুনে পুড়ল ৮ দোকান, আহত ১