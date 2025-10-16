ডোবা থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের মরদেহ উদ্ধার

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনা শহরের শালগাড়িয়া গোরস্থানপাড়ায় ডোবা থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা ১টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়।
পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে শালগাড়িয়া গোরস্থানপাড়া এলাকার বাসিন্দারা ডোবায় মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। এখন পর্যন্ত যুবকের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, বিষয়টি জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কয়েক দিন আগে তাঁকে কেউ হত্যা করে নির্জন ডোবায় ফেলে গেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এই ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।
এ বিষয়ে পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম জানান, প্রাথমিক সুরতহালে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এটি হত্যাকাণ্ড কি না সে বিষয়ে পিবিআই তদন্ত করছে। তদন্ত শেষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
