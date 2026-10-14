Ajker Patrika
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পাবনা

চাটমোহরে সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে নারী নিহত, আহত ৩

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ৪০
চাটমোহরে সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে নারী নিহত, আহত ৩
প্রতীকী ছবি

পাবনার চাটমোহরে সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে হাসিনা খাতুন (৫৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। আজ বুধবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চাটমোহর-টেবুনিয়া সড়কের ভবানীপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হাসিনা খাতুন ঈশ্বরদী উপজেলার দিকমারী দেওয়ানপাড়া এলাকার মোস্তফা মোল্লার স্ত্রী।

আহত ব্যক্তিরা হলেন একই গ্রামের আকাজ উদ্দিনের ছেলে আব্দুল হামিদ ও মিনহাজ উদ্দিন এবং মৃত মকছেদ মোল্লার ছেলে মোস্তফা মোল্লা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে হাসিনা খাতুনসহ কয়েকজন একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় চড়ে চাটমোহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে মূলগ্রাম ইউনিয়নের ভবানীপুর মোড়ে পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এ সময় অটোরিকশাটি সড়কের পাশে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই হাসিনা খাতুন নিহত হন।

পরে স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রথমে আটঘরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পরে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অলিউর রহমান বলেন, নিহত নারীর পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের পাবনায় পাঠানো হয়েছে।

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