সাভারে নিজ বাড়িতে ব্যবসায়ীর দুই চোখ ওপড়ানো লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
ঢাকার সাভারে আমিনবাজারের বড়দেশি গ্রামে দেলোয়ার হোসেন (৫০) নামের এক ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দুপুরের পর নিজ বাড়ি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। তাঁর দুই চোখ উপড়ে ও যৌনাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
দেলোয়ার হোসেন বড়দেশি গ্রামের উত্তরপাড়ার মুখলেসুর রহমানের ছেলে। বাড়িতে একাই থাকতেন তিনি। স্ত্রী-সন্তানেরা থাকেন তাঁর (দেলোয়ার) শ্বশুরবাড়িতে।
সাভারের আমিনবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জাকির হোসেন জানান, স্থানীয় বাসিন্দারা ঘরের ভেতরে দেলোয়ারের মরদেহ দেখতে পেয়ে বেলা দেড়টার দিকে আমিনবাজার ফাঁড়িতে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি বিকেল ৫টার দিকে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এসআই জাকির হোসেন বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কোনো এক সময় দেলোয়ার হোসেনকে হত্যা করা হয়েছে। তবে কারা তাঁকে হত্যা করেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে।
সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান আলী বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযোগ পেলে মামলা করা হবে।
ঢাকার সাভারে আমিনবাজারের বড়দেশি গ্রামে দেলোয়ার হোসেন (৫০) নামের এক ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দুপুরের পর নিজ বাড়ি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। তাঁর দুই চোখ উপড়ে ও যৌনাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
দেলোয়ার হোসেন বড়দেশি গ্রামের উত্তরপাড়ার মুখলেসুর রহমানের ছেলে। বাড়িতে একাই থাকতেন তিনি। স্ত্রী-সন্তানেরা থাকেন তাঁর (দেলোয়ার) শ্বশুরবাড়িতে।
সাভারের আমিনবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জাকির হোসেন জানান, স্থানীয় বাসিন্দারা ঘরের ভেতরে দেলোয়ারের মরদেহ দেখতে পেয়ে বেলা দেড়টার দিকে আমিনবাজার ফাঁড়িতে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি বিকেল ৫টার দিকে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এসআই জাকির হোসেন বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কোনো এক সময় দেলোয়ার হোসেনকে হত্যা করা হয়েছে। তবে কারা তাঁকে হত্যা করেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে।
সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান আলী বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযোগ পেলে মামলা করা হবে।
শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের জন্য সরকারকে ৩০ দিনের আল্টিমেটাম দিয়েছিল ইনকিলাব মঞ্চ। এর মধ্য আটদিন পেরিয়ে গেছে, বাকি আছে আর মাত্র ২২ দিন। এই সময়ের মধ্যে বিচার সম্পন্ন না হলে সরকার পতনের আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ।১২ মিনিট আগে
‘আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, গত ১৪ মাসে এক কাপ চায়ের টাকাও দুর্নীতি করিনি’ বলে মন্তব্য করেছেন কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে ১০-দলীয় জোট মনোনীত প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।২৭ মিনিট আগে
কক্সবাজার-২ (মহেশখালী ও কুতুবদিয়া) আসনে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদসহ দুজনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লা-৪ আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ে বিএনপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে হলফনামায় তথ্য গোপনের অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কি ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা মু. রেজা হাসান উভয়১ ঘণ্টা আগে