Ajker Patrika

সাভারে নিজ বাড়িতে ব্যবসায়ীর দুই চোখ ওপড়ানো লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ঢাকার সাভারে আমিনবাজারের বড়দেশি গ্রামে দেলোয়ার হোসেন (৫০) নামের এক ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দুপুরের পর নিজ বাড়ি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। তাঁর দুই চোখ উপড়ে ও যৌনাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দেলোয়ার হোসেন বড়দেশি গ্রামের উত্তরপাড়ার মুখলেসুর রহমানের ছেলে। বাড়িতে একাই থাকতেন তিনি। স্ত্রী-সন্তানেরা থাকেন তাঁর (দেলোয়ার) শ্বশুরবাড়িতে।

সাভারের আমিনবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জাকির হোসেন জানান, স্থানীয় বাসিন্দারা ঘরের ভেতরে দেলোয়ারের মরদেহ দেখতে পেয়ে বেলা দেড়টার দিকে আমিনবাজার ফাঁড়িতে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি বিকেল ৫টার দিকে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এসআই জাকির হোসেন বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কোনো এক সময় দেলোয়ার হোসেনকে হত্যা করা হয়েছে। তবে কারা তাঁকে হত্যা করেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে।

সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান আলী বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযোগ পেলে মামলা করা হবে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবরব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার ২ আ.লীগ নেতা

আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার ২ আ.লীগ নেতা

‘ক্রিকেট বোর্ড ভাঙতে পারে, আবার আইসিসিতেও যেতে পারে’

‘ক্রিকেট বোর্ড ভাঙতে পারে, আবার আইসিসিতেও যেতে পারে’

রংপুরে জি এম কাদের-আখতারের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

রংপুরে জি এম কাদের-আখতারের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

সম্পর্কিত

বাকি আছে ২২ দিন, এর মধ্যে হাদি হত্যার বিচার না হলে সরকার পতনের আন্দোলন: ইনকিলাব মঞ্চ

বাকি আছে ২২ দিন, এর মধ্যে হাদি হত্যার বিচার না হলে সরকার পতনের আন্দোলন: ইনকিলাব মঞ্চ

১৪ মাসে এক কাপ চায়ের টাকাও দুর্নীতি করিনি: হাসনাত

১৪ মাসে এক কাপ চায়ের টাকাও দুর্নীতি করিনি: হাসনাত

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আযাদের মনোনয়নপত্র বাতিল

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আযাদের মনোনয়নপত্র বাতিল

সাভারে নিজ বাড়িতে ব্যবসায়ীর দুই চোখ ওপড়ানো লাশ

সাভারে নিজ বাড়িতে ব্যবসায়ীর দুই চোখ ওপড়ানো লাশ