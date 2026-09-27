সার মজুত ও বেশি দামে বিক্রি, দুই ব্যবসায়ীর ৮০ হাজার টাকা জরিমানা

পাবনার সদর উপজেলার দুবলিয়া বাজারে অবৈধ মজুত ও বেশি দামে সার বিক্রির অভিযোগে দুই ব্যবসায়ীকে মোট ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে প্রশাসন। আজ রোববার পরিচালিত অভিযানে ওই দুই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ইউরিয়া, টিএসপি ও ডিএপিসহ ৩৮১ বস্তা সার জব্দ করা হয়।
সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তামারা তাসবিহা ও কৃষি কর্মকর্তা জাকিরুল ইসলাম একটি অভিযানে নেতৃত্ব দেন। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পাবনার সহকারী পরিচালক মাহমুদ হাসান রনি পৃথক আরেকটি অভিযান পরিচালনা করেন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তামারা তাসবিহা জানান, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রি, সার মজুত এবং কৃত্রিম সংকট তৈরির অপচেষ্টার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে আবু বকর বিশ্বাস এন্টারপ্রাইজকে নিবন্ধন ছাড়া সার মজুত ও বিক্রির দায়ে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির মজুত থেকে ১৩০ বস্তা সার জব্দ করা হয়।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পাবনার সহকারী পরিচালক মাহমুদ হাসান রনি জানান, একই বাজারে ব্যবসায়ী আবদুল মান্নানের গুদাম থেকে অবৈধভাবে মজুত রাখা ২৫১ বস্তা বিভিন্ন ধরনের সার জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
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