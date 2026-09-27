অন্তঃসত্ত্বা নারীর পেটে বখাটেদের লাথি, গর্ভপাতে নবজাতকের মৃত্যু

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় সাত মাসের এক অন্তঃসত্ত্বা নারীর পেটে লাথি দিয়ে গর্ভপাতের অভিযোগ উঠেছে তিন বখাটের বিরুদ্ধে। এতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছু সময় পরেই নবজাতকের মৃত্যু হয়। এ সময় ওই নারীর স্বামী ও বাবাকেও বেধড়ক মারধর করা হয়।
গতকাল শনিবার রাত আটটায় উপজেলার চাকামাইয়া ইউনিয়নের মুন্সী বাড়ি স্ট্যান্ড এলাকায় এ হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অটোচালক হাবিব পাহলান (৪৫) তাঁর অসুস্থ অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী তানিয়া বেগম (২৫) ও শ্বশুর দুলাল হাওলাদারকে (৫৫) নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। পথে মুন্সী বাড়ি স্ট্যান্ড এলাকায় সোহাগ (২০), মামুন (২৩) ও শাওন সিকদার (২২) নামের তিন বখাটে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল।
হাবিব তাঁদের সরে দাঁড়াতে বললে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বখাটেরা হাবিব ও তাঁর শ্বশুরকে মারধর শুরু করে। তানিয়া বেগম স্বামী ও বাবাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তাঁর পেটে সজোরে লাথি মারেন বখাটেরা। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের সেখানে প্রায় দেড় ঘণ্টা আটকে রাখা হয়।
পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে কলাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ঢোকার আগেই তানিয়ার গর্ভপাত হয়। এর কিছু সময় পর মারা যায় নবজাতকটি।
কলাপাড়া হাসপাতালের কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসার ডা. এহসান জানান, পেটে প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার কারণে রক্তক্ষরণ হয়ে গর্ভপাত ঘটেছে। ওই প্রসূতি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
অভিযুক্ত বখাটেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাওয়া যায়নি।
কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নজরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবারের লিখিত অভিযোগ পেলেই দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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