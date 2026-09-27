ডোবায় মিলল ব্যবসায়ীর গলাকাটা লাশ, অভিযুক্তের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতার আগুন

ভোলার চরফ্যাশনে মো. আবুল বাশার (৪২) নামে এক ব্যবসায়ীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার দক্ষিণ আইচা থানার নজরুলনগর ইউনিয়নের বাবুরহাট এলাকার একটি ডোবা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত আবুল বাশার উপজেলার নজরুলনগর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝের চর এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি পেশায় গরু ব্যবসায়ী ছিলেন।
এ ঘটনায় অভিযুক্ত সালমা বেগমের বসতঘরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সালমা বেগম (৩৫) ও তাঁর স্বামী সাইদুর রহমানকে (৪০) আটক করেছে পুলিশ। তাঁরা একই ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুরহাট এলাকার বাসিন্দা।
নিহতের স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার সকালে সালমা বেগম ফোন করে আবুল বাশারকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নেন। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে সন্ধান না পেয়ে দক্ষিণ আইচা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
আজ দুপুরে সালমা বেগমের বাড়ির সামনের একটি ডোবায় কচুরিপানার মধ্যে আবুল বাশারের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
এদিকে মরদেহ উদ্ধারের খবরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে লোকজন সালমা বেগমের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন। পরে তাঁরা বসতঘরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নেভায়।
দক্ষিণ আইচা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আহসান কবীর জানান, এ ঘটনায় সালমা বেগম ও সাইদুর রহমান নামে দুজনকে আটক করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে।
ওসি আরও জানান, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ভোলা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ ও জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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