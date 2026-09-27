Ajker Patrika
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সালমান মুক্তাদিরের স্টুডিওতে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৯: ২০
সালমান মুক্তাদিরের স্টুডিওতে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ
সালমান মুক্তাদিরের স্টুডিওতে হামলা-ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানানোর জেরে কনটেন্ট ক্রিয়েটর সালমান মুক্তাদিরের স্টুডিওতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর ইসিবি চত্বরের নিউগ্রিনি প্রপার্টিজে এ ঘটনা ঘটে।

সালমান মুক্তাদিরের অভিযোগ, বিএনপির লোকজন তাঁর কাছে চাঁদা দাবি করেছিলেন। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে প্রতিশোধ হিসেবে তাঁর স্টুডিওতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।

ঘটনার পর মধ্যরাতে নিজের ফেসবুক আইডিতে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন সালমান মুক্তাদির। ভিডিওর শুরুতে তিনি বলেন, ‘এই ভিডিওটি শুধু আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের জন্য।’ এরপর তিনি হামলার ঘটনা তুলে ধরে চাঁদাবাজির অভিযোগ করেন।

স্টুডিওর এক কর্মকর্তার ভাষ্য, রাত সাড়ে ১০টার দিকে ১০০ থেকে ১৫০ জনের একটি দল স্টুডিওতে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করে। তাঁদের কয়েকজনের হাতে চাপাতি ও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলেও দাবি করেন তিনি।

সালমান মুক্তাদিরের স্টুডিওতে হামলা-ভাঙচুর।ছবি: আজকের পত্রিকা
সালমান মুক্তাদিরের স্টুডিওতে হামলা-ভাঙচুর।ছবি: আজকের পত্রিকা

আতঙ্কে স্টুডিওর কর্মকর্তারা টয়লেটে আশ্রয় নিলে হামলাকারীরা সেখানেও গিয়ে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাঁদের মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ঘটনার পর প্রকাশিত ভিডিওতে স্টুডিওর ক্যামেরাসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম ও আসবাব ভাঙা অবস্থায় দেখা যায়। স্টুডিওর বিভিন্ন জিনিসপত্র লুটপাটের অভিযোগও করা হয়েছে।

তবে পুলিশ বলছে, জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে ইসিবি চত্বরের একটি কার্যালয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে।

ক্যান্টনমেন্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বলেন, জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে ইসিবি চত্বরে একটি অফিসে হামলা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থল থেকে ছোরাসহ দুজনকে আটক করা হয়েছে।’

ওসি বলেন, এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

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