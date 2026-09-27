Ajker Patrika
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কক্সবাজার

আলুর বস্তায় পাচার হচ্ছিল অস্ত্র-গোলাবারুদ, তিন রোহিঙ্গা আটক

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আলুর বস্তায় পাচার হচ্ছিল অস্ত্র-গোলাবারুদ, তিন রোহিঙ্গা আটক
উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক দ্রব্য ও বিভিন্ন সরঞ্জামসহ তিন রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় অস্ত্র পরিবহনে ব্যবহৃত একটি ইজিবাইকও জব্দ করা হয়েছে।

আজ রোববার সকালে টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়নের লেদা বাজার এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

আটক তিন রোহিঙ্গা হলেন- উখিয়ার রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের ১ নম্বর ক্যাম্পের রুবালির ছেলে মো. উসমান বেলাল, একই ক্যাম্পের ইউনুসের ছেলে মো. আনসার আলী এবং টেকনাফের মোচনী ২৬ নম্বর ক্যাম্পের ফয়েজের ছেলে মো. মুসলিম।

২ বিজিবি টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হানিফুর রহমান ভূঁইয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। হানিফুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লেদা বাজার হয়ে ভারী অস্ত্রের একটি চালান রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থানরত একটি সশস্ত্র ডাকাত দলের কাছে হস্তান্তরের তথ্য পায় বিজিবি। এ তথ্যের ভিত্তিতে লেদা বাজার এলাকায় কৌশলগত অবস্থান নেয় বিজিবির একটি অভিযানিক দল। পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে একটি ইজিবাইকে তিনজনকে সন্দেহজনকভাবে লেদা বাজার এলাকা অতিক্রম করতে দেখে বিজিবি সদস্যরা সেটিকে থামার সংকেত দেন।

পরে মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে ইজিবাইকে বহন করা বস্তার ভেতরে ধাতব পদার্থের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়। তল্লাশির জন্য ইজিবাইকসহ তিনজনকে লেদা বিওপিতে নেওয়া হয়। সেখানে ইজিবাইকটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি করে আলুর বস্তার ভেতর লুকানো অবস্থায় অস্ত্র, গোলাবারুদ, টেজার, বিস্ফোরক দ্রব্য ও বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

জব্দ করা মালামালের মধ্যে রয়েছে: দুটি জি-৩ রাইফেল, একটি দেশীয় বড় একনলা বন্দুক, একটি ছোট দেশীয় একনলা বন্দুক, ৪২ রাউন্ড গুলি, তিনটি টেজার, ছয়টি ওয়াকিটকি সেট, একটি ম্যাগাজিন, চার কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য, ২৫টি জর্দার কৌটা, ২৫টি লাল স্কচটেপ, একটি ইজিবাইক, দুটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ও একটি বাটন মোবাইল।

বিষয়:

কক্সবাজারটেকনাফঅস্ত্রজেলার খবরবিস্ফোরণ
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