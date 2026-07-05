Ajker Patrika
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পাবনা

ঈশ্বরদীতে অস্ত্র-গুলিসহ আটক ৭

পাবনা প্রতিনিধি
ঈশ্বরদীতে অস্ত্র-গুলিসহ আটক ৭
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার ঈশ্বরদীতে অভিযান চালিয়ে সাতজনকে আটক করেছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা। এ সময় একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও পাঁচ রাউন্ড তাজা গুলি জব্দ করা হয়।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ঈশ্বরদী উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের আওতাপাড়া বাজার থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আজ রোববার (৫ জুলাই) বিকেলে পাবনার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মো. ছুফি উল্লাহ।

আটক ব্যক্তিরা হলেন পাবনা সদর উপজেলার নিয়ামতপুর পূর্বপাড়া গ্রামের ইকবাল হোসেন ইমন (৩১), একই উপজেলার রতনপুর ভবানীপুর গ্রামের নাজমুল হাসান (৩০), ঈশ্বরদী উপজেলার কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামের সজীব মণ্ডল (২৭), একই উপজেলার চরসলিমপুর গ্রামের তুষার ইমরান (৩৩), আওতাপাড়া গ্রামের জনি ইসলাম (৩০), একই গ্রামের রতন ইসলাম (১৯) ও সাজাদুর রহমান (২১)।

পুলিশ সুপার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঈশ্বরদী উপপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের আওতাপাড়া বাজার এনসিডিপি গোয়ার্স মার্কেটে জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি বিশেষ দল অভিযান চালায়। অভিযানের সময় মার্কেটের ভেতরে অবস্থানরত সাতজন ব্যক্তি পুলিশ দেখে পালানোর চেষ্টা করলে তাঁদের আটক করা হয়।

পরে তাঁদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ঘটনাস্থলে থাকা একটি চৌকির নিচ থেকে একটি সচল বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও ম্যাগাজিনে লোড করা পাঁচ রাউন্ড তাজা গুলি জব্দ করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা পুলিশকে জানান, তাঁরা ঘটনাস্থলে একত্র হয়েছিলেন এবং জব্দ করা আগ্নেয়াস্ত্রটি ইকবাল হোসেন ইমনের কাছে ছিল। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সুযোগ না পেয়ে অস্ত্রটি চৌকির নিচে রেখে দেন। তাঁরা অস্ত্রটির বৈধ লাইসেন্স বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারেননি।

এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরদী থানায় পৃথক দুটি মামলা করা হয়েছে। আজ বিকেলে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

পাবনাআটকঅভিযানরাজশাহী বিভাগজেলার খবরঈশ্বরদীডিবি
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