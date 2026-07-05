Ajker Patrika
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সড়ক-ফুটপাতের দোকানপাট উচ্ছেদ করল ডিএসসিসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সড়ক-ফুটপাতের দোকানপাট উচ্ছেদ করল ডিএসসিসি
ডিএসসিসির ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সড়ক ও ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। এ সময় সরকারি জায়গা দখল করে নার্সারি পরিচালনার দায়ে আটটি নার্সারির মালিককে জরিমানা করা হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে ওই ওয়ার্ডের সবজি বাগান এলাকায় ডিএসসিসি সম্পত্তি কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাছিবা খানের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে সড়ক ও ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন অস্থায়ী দোকানপাট ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে এলাকাটি দখলমুক্ত করা হয়।

এ ছাড়া সরকারি জায়গা অবৈধভাবে দখল করে নার্সারি পরিচালনার দায়ে আটটি পৃথক মামলায় আট নার্সারি মালিককে মোট ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের রোববার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সরকারি জায়গা থেকে সব গাছ সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ডিএসসিসি জানিয়েছে, নগরীর উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং জনসাধারণের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতে অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট ও উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে।

বিষয়:

ডিএসসিসিঢাকা জেলাঅভিযানরাজধানীঢাকা বিভাগউচ্ছেদ
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