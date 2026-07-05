সড়ক-ফুটপাতের দোকানপাট উচ্ছেদ করল ডিএসসিসি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সড়ক ও ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। এ সময় সরকারি জায়গা দখল করে নার্সারি পরিচালনার দায়ে আটটি নার্সারির মালিককে জরিমানা করা হয়েছে।
আজ রোববার দুপুরে ওই ওয়ার্ডের সবজি বাগান এলাকায় ডিএসসিসি সম্পত্তি কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাছিবা খানের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে সড়ক ও ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন অস্থায়ী দোকানপাট ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে এলাকাটি দখলমুক্ত করা হয়।
এ ছাড়া সরকারি জায়গা অবৈধভাবে দখল করে নার্সারি পরিচালনার দায়ে আটটি পৃথক মামলায় আট নার্সারি মালিককে মোট ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের রোববার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সরকারি জায়গা থেকে সব গাছ সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
ডিএসসিসি জানিয়েছে, নগরীর উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং জনসাধারণের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতে অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট ও উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে।
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় বালুঘাট নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে দুর্বৃত্তদের হামলায় নাসিরুল বিশ্বাস (৪৫) নামের এক বিএনপি নেতা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। রোববার (৫ জুলাই) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার হার্ডিঞ্জ ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২ মিনিট আগে
কুমিল্লার তিতাস উপজেলায় মাদকাসক্ত ছোট ভাইয়ের মারধরের ঘটনায় বড় বোনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছে।৬ মিনিট আগে
পাবনার ঈশ্বরদীতে অভিযান চালিয়ে সাতজনকে আটক করেছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা। এ সময় একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও পাঁচ রাউন্ড তাজা গুলি জব্দ করা হয়।৮ মিনিট আগে
খুলনার দৌলতপুর থানার নতুন রাস্তা মোড়ে এনা পরিবহনের টিকিট কাউন্টারের এক কর্মীকে গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।৩৪ মিনিট আগে