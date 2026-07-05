Ajker Patrika
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খুলনা

টিকিট কাউন্টারের বাথরুম থেকে গলাকাটা অবস্থায় কর্মীকে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
টিকিট কাউন্টারের বাথরুম থেকে গলাকাটা অবস্থায় কর্মীকে উদ্ধার

খুলনার দৌলতপুর থানার নতুন রাস্তা মোড়ে এনা পরিবহনের টিকিট কাউন্টারের এক কর্মীকে গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এনা পরিবহনের টিকিট কাউন্টারের বাথরুম থেকে ইমন মাল (২১) নামের ওই যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

ইমন মাল দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি ইউনিয়নের সাজু মালের ছেলে। তিনি খুলনার সরকারি বিএল কলেজের শিক্ষার্থী।

পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী, পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরির খোঁজ করছিলেন ইমন। গতকাল শনিবার তিনি এনা পরিবহনের দৌলতপুর নতুন রাস্তা মোড়ের কাউন্টারে টিকিট বিক্রেতা হিসেবে কাজে যোগ দেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মাগরিবের নামাজের পর কাউন্টারের বাথরুমে ইমনকে গলাকাটা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে খুমেক হাসপাতালে নেওয়া হয়।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা একটি নতুন ধারালো ব্লেড উদ্ধার করেছে। ইমনের দুই হাতেও ক্ষতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

ইমনের বাবা সাজু মাল জানান, আজ বেলা ৩টার দিকে ইমন কর্মস্থলের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হন। সন্ধ্যায় ফোনে জানানো হয়, তিনি অসুস্থ। পরে হাসপাতালে গিয়ে দেখেন, তাঁর ছেলে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোরাদুল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে রক্তমাখা একটি নতুন ব্লেড উদ্ধার করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ঘটনার সময় বাইরে থেকে কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে বা ভেতর থেকে বের হতে দেখা যায়নি।

ওসি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, ইমন নিজেই নিজের গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। তবে কী কারণে তিনি এমনটি করেছেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

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