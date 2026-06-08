Ajker Patrika
পাবনা

পাবনায় ছেলের সামনে বাবাকে গুলি করে হত্যা

পাবনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ জুন ২০২৬, ২১: ১৯
পাবনায় ছেলের সামনে বাবাকে গুলি করে হত্যা
ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার শহরে ছেলের সামনে বাবা হোসেন আলীকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার (৮ জুন) সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে পাবনা পৌর এলাকার জামিয়া আশরাফিয়া মাদ্রাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

গুলিতে নিহত হোসেন আলী (৫৫) পাবনা সদর উপজেলার গয়েশপুর জাফরাবাদ গ্রামের মঈন উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে জামিয়া আশরাফিয়া মাদ্রাসায় ছেলেকে রাখতে গিয়েছিলেন হোসেন আলী। আগে থেকে সেখানে আশপাশে ওঁৎ পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা ছেলের সামনেই বাবা হোসেন আলীকে গুলি করে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই হোসেন আলী মারা যান।

এ বিষয় পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম জানান, হোসেন আলীর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত কার্যক্রম ও জড়িতদের গ্রেপ্তারের অভিযান চালাচ্ছে

বিষয়:

গুলিছুরিকাঘাতপাবনারাজশাহী বিভাগজেলার খবরখুন
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