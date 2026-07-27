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চট্টগ্রাম

চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের উদ্বোধনীর দিনে ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুতদের বিক্ষোভ

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের উদ্বোধনীর দিনে ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুতদের বিক্ষোভ
চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের উদ্বোধনীর দিনে ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুতদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চায়নিজ ইকোনমিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনের (সিইজেড) উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের দিনে বিক্ষোভ করেছেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি থেকে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে আজ সোমবার সকালে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের চায়না রোড এলাকায় এ বিক্ষোভ হয়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অনুষ্ঠানস্থল ও আশপাশের এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর ইসলামী ব্যাংক থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়মবহির্ভূতভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। কোনো ধরনের নোটিশ বা নিয়মনীতি অনুসরণ না করেই তাঁদের বরখাস্ত করা হয় বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

তাঁদের অভিযোগ, ব্যাংকটিতে একটি গোষ্ঠী অবৈধভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের পছন্দের লোকজনকে নিয়োগ ও পদোন্নতি দিয়েছে। বিক্ষোভকারীরা বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ বাতিল করে নতুন বোর্ড গঠন এবং চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহালের দাবি জানান।

চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের উদ্বোধনীর দিনে ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুতদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের উদ্বোধনীর দিনে ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুতদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাকরিচ্যুত কর্মীরা বলেন, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা চট্টগ্রামে বড় একটি অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের উদ্বোধন করতে এলেও তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কর্মহীন অবস্থায় রয়েছেন। নিজেদের দাবি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেছেন।

বিক্ষোভকারীদের পক্ষে সমন্বয়ক মো. এমদাদ হোসেনসহ অন্যরা কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, ভিআইপি সফর ও জননিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিক্ষোভকারীদের ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।

বিষয়:

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