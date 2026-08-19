Ajker Patrika
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পাবনা

পাবনার ভাঙ্গুড়ায় অটোবোরাকের ধাক্কায় কৃষক নিহত

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি 
পাবনার ভাঙ্গুড়ায় অটোবোরাকের ধাক্কায় কৃষক নিহত
প্রতীকী ছবি

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার খানমরিচ ইউনিয়নের পুকুরপাড় মোড় এলাকায় অটোবোরাকের ধাক্কায় রফিকুল ইসলাম (৪৮) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র।

নিহত রফিকুল ইসলাম ভাঙ্গুড়া উপজেলার খানমরিচ ইউনিয়নের কঠোবাড়িয়া গ্রামের মৃত রয়াজ সরকারের ছেলে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, সকালে রফিকুল ইসলাম রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি অটোবোরাক পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পর অটোবোরাকের চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। পরে খবর পেয়ে ভাঙ্গুড়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

ভাঙ্গুড়া থানার তদন্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

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