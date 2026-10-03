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সিরাজগঞ্জ

সার মজুত রাখায় জামায়াত নেতার রুকনিয়াত বাতিল

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সার মজুত রাখায় জামায়াত নেতার রুকনিয়াত বাতিল
মনিরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে নিয়মবহির্ভূতভাবে সার মজুত রাখার ঘটনায় উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির-২ মনিরুল ইসলামের রুকনিয়াত (সদস্যপদ) বাতিল করা হয়েছে। এর আগে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

আজ শনিবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কামারখন্দ উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মো. ইউসুফ আলী। তিনি বলেন, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দলের আদর্শবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পাওয়ায় কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে মনিরুল ইসলামের রুকনিয়াত বাতিল করা হয়েছে।

ইউসুফ আলী বলেন, মনিরুল ইসলাম নিজ বসতবাড়িতে ১৮ বস্তা ইউরিয়া সার মজুত রেখেছিলেন। ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পর তাঁকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা ডা. শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় এক জরুরি বৈঠকে তাঁর রুকনিয়াত বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উপজেলা জামায়াতের আমির আরও বলেন, সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ায় মনিরুল ইসলামের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর আর কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক নেই। এখন থেকে তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য, কার্যক্রম বা কর্মকাণ্ডের দায় সংগঠন বহন করবে না।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ভদ্রঘাট ইউনিয়নের ছোট ধোপাকান্দি এলাকায় অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লা আল মামুনের নেতৃত্বে অভিযানে মনিরুল ইসলামের বসতবাড়ি থেকে ৫০ কেজি ওজনের ১৮ বস্তা, অর্থাৎ ৯০০ কেজি ইউরিয়া সার জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে তাঁকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জরাজশাহী বিভাগকামারখন্দজামায়াতে ইসলামী
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