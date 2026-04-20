নোয়াখালীর সেনবাগে ১১টি পশু-পাখি উদ্ধার

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় যৌথ অভিযান চালিয়ে ১০টি পাখি ও ১টি বানর উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মানিক সরকার (৫৫) নামের একজনকে আটকের পর মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।
আজ সোমবার সকালে উপজেলার কানকিরহাট বাজারে বন বিভাগ ও ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিট (ডব্লিউসিসিইউ) এ অভিযান চালায়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন বন বিভাগের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আস সাদিক।
জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কানকিরহাট বাজারে অভিযান চালানো হয়। এ সময় চারটি টিয়া পাখি, তিনটি শালিক, তিনটি ঘুঘু এবং একটি বানর উদ্ধার করা হয়। এসব পশু-পাখি অনেক দিন ধরে অবৈধভাবে খাঁচায় বন্দী অবস্থায় ছিল বলে জানা যায়। উদ্ধারের পরপরই স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে সাতটি সুস্থ পাখিকে তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হয়। অবশিষ্ট চারটি অসুস্থ ও দুর্বল পশু-পাখিকে উপকূলীয় বন বিভাগের রেসকিউ সেন্টারে নিয়ে গিয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসার আওতায় রাখা হয়েছে।
পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আস সাদিক বলেন, বাংলাদেশের বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬ অনুযায়ী কোনো বন্য প্রাণী শিকার, আটক, বিক্রয় বা অবৈধভাবে সংরক্ষণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের জন্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডসহ কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।
বরিশালের হিজলায় প্রায় ১৭ লাখ টাকার গলদা চিংড়ির রেণু জব্দ করেছে মৎস্য অধিদপ্তর। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলার মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে একটি বড় ট্রলারসহ ৫ লাখ ৬০ হাজার চিংড়ির রেণু জব্দ করা হয়।২৩ মিনিট আগে
গাইবান্ধা সদর উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় সাগর মিয়া (২৬) নামে এক ভাঙারি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার (১৯ এপ্রিল) দিবাগত রাতে উপজেলার কূপতলা ইউনিয়নের বেড়াডাঙ্গা এলাকার গাইবান্ধা-সুন্দরগঞ্জ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
পাবনায় কয়েক দিন ধরে বেড়েছে লোডশেডিং। দিনে-রাতে কয়েকবার করে বিদ্যুতের আসা-যাওয়ায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। একদিকে ভ্যাপসা গরম ও অন্যদিকে লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণায় ভোগান্তির শেষ নেই তাদের। বিশেষ করে পরীক্ষার্থী, শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের দুর্ভোগ বেড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে নেমে এসেছে স্থবিরতা।১ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মুকুল হোসেন (৫৫) নামে এক বিএনপি নেতাকে গুলি করেছে দুর্বত্তরা। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার সাহারবাটি বাঙ্গালপাড়ার কাশেমের মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে