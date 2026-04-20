নোয়াখালী

নোয়াখালীর সেনবাগে ১১টি পশু-পাখি উদ্ধার

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর সেনবাগে ১১টি পশু-পাখি উদ্ধার
কানকিরহাট বাজারে অভিযান চালিয়ে বানরটি উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় যৌথ অভিযান চালিয়ে ১০টি পাখি ও ১টি বানর উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মানিক সরকার (৫৫) নামের একজনকে আটকের পর মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আজ সোমবার সকালে উপজেলার কানকিরহাট বাজারে বন বিভাগ ও ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিট (ডব্লিউসিসিইউ) এ অভিযান চালায়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন বন বিভাগের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আস সাদিক।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কানকিরহাট বাজারে অভিযান চালানো হয়। এ সময় চারটি টিয়া পাখি, তিনটি শালিক, তিনটি ঘুঘু এবং একটি বানর উদ্ধার করা হয়। এসব পশু-পাখি অনেক দিন ধরে অবৈধভাবে খাঁচায় বন্দী অবস্থায় ছিল বলে জানা যায়। উদ্ধারের পরপরই স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে সাতটি সুস্থ পাখিকে তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হয়। অবশিষ্ট চারটি অসুস্থ ও দুর্বল পশু-পাখিকে উপকূলীয় বন বিভাগের রেসকিউ সেন্টারে নিয়ে গিয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসার আওতায় রাখা হয়েছে।

পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আস সাদিক বলেন, বাংলাদেশের বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬ অনুযায়ী কোনো বন্য প্রাণী শিকার, আটক, বিক্রয় বা অবৈধভাবে সংরক্ষণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের জন্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডসহ কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (দ্বিতীয় পর্ব)

হিজলায় ১৭ লাখ টাকার চিংড়ির রেণু জব্দ, মেঘনায় অবমুক্ত

নোয়াখালীর সেনবাগে ১১টি পশু-পাখি উদ্ধার

নোয়াখালীর সেনবাগে ১১টি পশু-পাখি উদ্ধার

গাইবান্ধায় ট্রাকের ধাক্কায় ব্যবসায়ী নিহত

পাবনায় ঘন ঘন লোডশেডিং, ভোগান্তি