নোয়াখালীতে নতুন গ্যাসকূপের খনন শুরু, দৈনিক মিলতে পারে ৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার নবীপুর ইউনিয়নের বড় চারিগাঁও এলাকায় নতুন একটি গ্যাসকূপের খননকাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)। কূপটির খনন ও পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সফল হলে প্রতিদিন প্রায় সাত মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
বুধবার (২৯ জুলাই) সকালে ‘সুন্দলপুর-৪ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্পের’ আওতায় খননকাজ শুরু হয়। বর্তমানে পুরোদমে চলছে কূপটির ড্রিলিং কার্যক্রম।
বাপেক্স সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে কূপটি ১ হাজার ৫৫০ মিটার গভীর পর্যন্ত খননের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। খননকাজ শেষ হতে প্রায় ৪৫ দিন সময় লাগবে। এরপর আরও ১৫ দিন ড্রিল স্টেম টেস্ট (ডিএসটি) সম্পন্ন করা হবে। এ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই কূপটিতে গ্যাসের মজুত ও উত্তোলনযোগ্য পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।
সুন্দলপুর-৪ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্পের ড্রিলিং ইনচার্জ জাকির হোসেন খান জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খননকাজ ও ডিএসটি পরীক্ষা শেষ হলে কূপটিতে মজুত গ্যাসের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তিনি বলেন, খননকাজ শুরু হয়েছে এবং এটি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে।
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