ফরিদপুরে ইয়াবা সেবনে মগ্ন ইউপি সদস্য, ভিডিও ভাইরালের পর প্রশাসনের শোকজ

ফরিদপুরের সালথা উপজেলার আটঘর ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মো. আক্কাচ মাতুব্বরের ইয়াবা সেবনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ১২ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে তাঁকে একটি বদ্ধ ঘরে সরঞ্জাম ব্যবহার করে আগুন জ্বালিয়ে ইয়াবা সেবন করতে দেখা যায়। এ ঘটনায় তাঁকে শোকজ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।
আক্কাচ মাতুব্বর গৌড়দিয়া গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয়ভাবে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।
এদিকে ভিডিওটি প্রায় দেড় বছর আগের বলে দাবি করেছেন আক্কাচ মাতুব্বর। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর পাশ্ববর্তী জেলা সদরের কানাইপুর ইউনিয়নের হুগলাকান্দি এলাকায় তাঁকে হয়রানি করা হয়েছিল। ওইদিন কয়েক ব্যক্তি তাঁকে আটকে রেখে ইয়াবা হাতে দিয়ে সেবন করতে বাধ্য করে এবং তার ভিডিও করে রাখে। তবে কারা তাঁকে আটকে রেখে হয়রানি করেছিল, তাদের নাম জানাতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।
এদিকে, স্থানীয় এক ব্যক্তি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ওই ইউপি সদস্য নিয়মিত মাদক সেবন করেন। তাঁর ছোট ছেলে রাসেল মাতুব্বর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। তিনি প্রশাসনের কাছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
ভাইরাল ভিডিও সম্পর্কে জানতে চাইলে দায়িত্বরত প্যানেল চেয়ারম্যান ও ৮ নম্বর ইউপি সদস্য ফারুক হোসেন বলেন, ‘আমি ভিডিওটি দেখিনি।’ এ ছাড়া অন্য কোনো মন্তব্য করতে তিনি রাজি হননি।
সালথা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দবির উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভিডিওটি দেখে ইতিমধ্যেই ওই ইউপি সদস্যকে শোকজ করা হয়েছে। এ ছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবগত করা হয়েছে। তদন্তের মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
বিয়ের আশ্বাস দিয়ে এক বিধবা নারীকে একাধিকবার ধর্ষণ এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক গর্ভপাত করানোর অভিযোগে পটুয়াখালী সদর উপজেলা যুব জামায়াতের সভাপতি মো. শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে। আদালত অভিযোগটি আমলে নিয়ে পটুয়াখালী সদর থানাকে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।২৩ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় পুকুরে ডুবে দুই ভাইবোনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২৯ জুলাই) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের খলাপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৯ মিনিট আগে
কুমিল্লার হোমনা উপজেলার চান্দেরচর ইউনিয়নের শোভারামপুর-২ গ্রামের প্রতিবন্ধী দোকানদার মো. লুৎফর রহমান (লুতু) মিয়ার দোকানে চুরির ঘটনার পর মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শহিদুল ইসলাম।৩৫ মিনিট আগে
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার নবীপুর ইউনিয়নের বড় চারিগাঁও এলাকায় নতুন একটি গ্যাসকূপের খননকাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)।৪০ মিনিট আগে