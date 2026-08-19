Ajker Patrika
En
নোয়াখালী

ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে থমথমে নোবিপ্রবি ক্যাম্পাস, কঠোর অবস্থানে প্রশাসন

নোবিপ্রবি সংবাদদাতা
ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে থমথমে নোবিপ্রবি ক্যাম্পাস, কঠোর অবস্থানে প্রশাসন
নোবিপ্রবিতে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ পুলিশ মোতায়েন। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (নোবিপ্রবি) বহিরাগতদের নিয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের দফায় দফায় সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার পর ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি তৎপর রয়েছেন বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরাও।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে ছাত্রদলের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সোমবার মধ্যরাত থেকে বিকেল পর্যন্ত চলা সংঘর্ষে এক সাংবাদিকসহ অন্তত ৯ জন আহত হয়েছেন। এ সময় এক বহিরাগতকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

সংঘর্ষের ঘটনায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে থাকার কথা জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল প্রশাসন কঠোর অবস্থান নিয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসের পকেট গেটগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ভাষাশহীদ আব্দুস সালাম হল ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মালেক উকিল হলে প্রবেশাধিকার সীমিত করা হয়েছে। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের হলে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। পুরো ক্যাম্পাসে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা সার্বক্ষণিক টহল দিচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম রাব্বানী বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসে স্থায়ী শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যৌথ নজরদারি অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

নোয়াখালীছাত্রদলপুলিশসংঘর্ষচট্টগ্রাম বিভাগনোবিপ্রবিজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত