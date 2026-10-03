কুমিল্লার দেবিদ্বারে দিনমজুর শফিকুল ইসলামকে কুপিয়ে ও ছুরিকাঘাতে হত্যায় জড়িত আসামিদের বিচার দাবিতে আজ শনিবার মানববন্ধন হয়েছে। কর্মসূচি শেষে বিক্ষুব্ধ জনতা আসামিদের বাড়িঘরে হামলা চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে।
আজ বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলার বারুর গ্রামের (খোদাইচর) বটতলী বাজার এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে মানববন্ধন হয়। পরে বিক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্ত লিমন ও নিশাদের বাড়িঘরে হামলা ও ভাঙচুর করে বলে জানা গেছে।
গত বৃহস্পতিবার বারুর গ্রামের এনু মেম্বারের বাড়ির শফিকুল নিহত হন। বাঁশঝাড়ের মালিকানা নিয়ে কলহের জেরে একই বাড়ির লিমন ও নিশাদ তাঁকে খুন করেন বলে অভিযোগ।
দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, দুই আসামিকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসামিদের বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনায় কেউ মামলা করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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