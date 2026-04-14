ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে সাড়ে ৫ হাজার লিটার তেল জব্দ

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার কাদরা ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এর মধ্যে রয়েছে ৪ হাজার লিটার ডিজেল ও ১ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রল। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বিকেলে মধ্য কাদরা এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন সেনবাগ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যজিস্ট্রেট নূর পেয়ারা বেগম।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, কাদরা ইউনিয়নের ব্যবসায়ী ইশতিয়াক ভূঁইয়া খুচরা বাজারে বিক্রি না করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে তেল মজুত করেছেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এমন তথ্য পেয়ে তাঁর বাড়িতে অভিযান চালান ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় ওই বাড়িতে ড্রামের মধ্যে অবৈধভাবে মজুত করা অবস্থায় ৪ হাজার লিটার ডিজেল ও ১ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রল জব্দ করা হয়। ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৫ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নূর পেয়ারা বেগম বলেন, ‘বুধবার জব্দ করা তেলগুলো মাইকিং করে সাধারণ ক্রেতাদের নিকট বিক্রি করা হবে। অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
