Ajker Patrika
নোয়াখালী

নোয়াখালীতে যুবককে অপহরণের চেষ্টা, ব্যর্থ হয়ে পায়ে গুলি

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীতে যুবককে অপহরণের চেষ্টা, ব্যর্থ হয়ে পায়ে গুলি
মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে হাজীপুর ইউনিয়নের কালামিয়ার পোল এলাকায় যুবককে গুলি করে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নে ফারুক হোসেন (২৭) নামের এক যুবককে অপহরণের চেষ্টা ও গুলি করে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে হাজীপুর ইউনিয়নের কালামিয়ার পোল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে রাস্তার পাশের একটি চা দোকানে বসেছিলেন ফারুকসহ কয়েকজন। এ সময় একটি সিএনজি অটোরিকশা যোগে কয়েকজন মুখোশধারী এসে প্রথমে ফারুককে টেনেহিঁচড়ে অটোরিকশায় তোলার চেষ্টা করে। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে ফারুককে অটোরিকশায় তুলতে ব্যর্থ হলে মুখোশধারীদের একজন তাঁর দুই পা লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা ফারুককে উদ্ধার করে নোয়াখালী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বেগমগঞ্জ মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. হাবিবুর রহমান বলেন, সন্ত্রাসীরা ওই যুবককে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে গুলি করে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে।

বিষয়:

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