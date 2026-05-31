নোয়াখালী

নোয়াখালীতে হাম উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু, নতুন ভর্তি ৫৫

নোয়াখালী প্রতিনিধি
২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে হাম উপসর্গে সাওবান নামে সাড়ে তিন বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে হামের উপসর্গে জেলায় দুই শিশুর মৃত্যু হলো।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ৫৫ শিশু। বর্তমানে হাসপাতালটিতে আইসোলেশনে আছে ১০৮ শিশু।

আজ রোববার সকালে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী। এর আগে শনিবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশু ওয়ার্ডে মারা যায় শিশুটি।

মৃত সাওবান জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলার পৌরকড়া গ্রামের মো. ওসমানের ছেলে।

চিকিৎসকেরা জানান, ২৪ মে রোববার বিকেলে হামের উপসর্গ নিয়ে শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয় সাওবানকে। তার শরীরে তীব্র জ্বরের পাশাপাশি নিউমোনিয়া দেখা দেয়। পরে নিয়ম অনুযায়ী শিশু ওয়ার্ডে রেখে সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। শনিবার বিকেল থেকে তার শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, অক্সিজেনও চলছিল। রাতে তার অবস্থার অবনতি হয় এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সাওবান।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত ১ হাজারের বেশি শিশু হাম উপসর্গে চিকিৎসা নিয়েছে। তাদের মধ্যে ১০-১৫ জনকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে রেফার করা হয়েছিল। বর্তমানে হাসপাতালের আইসোলেশন ও শিশু ওয়ার্ড মিলিয়ে হাম এবং অন্যান্য রোগে ১০৮ শিশু চিকিৎসা নিচ্ছে। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হয়েছে ৫৫ জন। বেড ও ওষুধ এবং লোকবলের সংকট থাকায় চিকিৎসা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে।

