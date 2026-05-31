ছুটি শেষে ঢাকামুখী মানুষের স্রোত শুরু, চাপ বাড়ছে মহাসড়কে

ঈদের ছুটিতে দক্ষিণাঞ্চলে ঘরে ফেরা মানুষ এবার ঘর ছাড়তে শুরু করেছে। আজ রোববার সকাল থেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকাগামী লেন। কর্মস্থলমুখী মানুষের বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে মহাসড়কে।
ঈদের ছুটি শেষে আগামীকাল সোমবার খুলছে অফিস-আদালত। কাজে যোগ দিতে শনিবার বিকেলে থেকেই কর্মস্থলমুখী যাত্রীদের চাপ বাড়তে শুরু করে। আজ রোববার সকাল থেকে এক্সপ্রেসওয়েতে দূরপাল্লার পরিবহনের বাড়তি চাপ লক্ষ করা গেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন স্টপেজে যাত্রীদের ভিড় দেখা গেছে। বাসের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতেও দেখা গেছে যাত্রীদের।
ঢাকাগামী একাধিক পরিবহনের চালক জানান, ঈদের ছুটি শেষ হচ্ছে। রোববার ভোর থেকেই দূরপাল্লার পরিবহনে যাত্রীদের বাড়তি চাপ রয়েছে। বেশির ভাগ যাত্রী আগে থেকেই টিকিট কেটে রেখেছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে সরাসরি ঢাকার উদ্দেশে যাচ্ছে পরিবহন। যাত্রী নামিয়ে ফের ফিরে আসতে হচ্ছে।
ভাঙ্গা থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া একাধিক পরিবহনের চালক জানান, ঢাকায় ফেরার চাপ ব্যাপক। ভাঙ্গা থেকে যাত্রী নিয়ে পদ্মা সেতুর নাওডোবা পর্যন্ত একাধিক স্টপেজ থেকে যাত্রী নিতে হয়। সিট আগেই ভরে যায়। পথের যাত্রীদের দাঁড়িয়ে যেতে হয়।
বাড়তি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তাঁরা জানান, খুব বেশি বাড়তি ভাড়া নেওয়া হয় না। স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে একটু বেশি। তবে তা সহনীয়। কারণ, ঢাকা থেকে প্রায় যাত্রীশূন্য বাস ফিরে আসে। তবে যাত্রীরা জানান, লোকাল বাসের যাত্রীদের জন্য সমস্যা বেশি হয়। সিট খালি পাওয়া যায় না। দাঁড়িয়ে যেতে হয়।
এদিকে মাদারীপুরের শিবচর থেকে আনন্দ পরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে। ঈদের আগেও তারা ঢাকার গুলিস্তান থেকে ৪০০ টাকা করে ভাড়া নিয়েছে। অথচ স্বাভাবিক সময়ের ভাড়া ২০০ টাকা। এখন ঢাকায় যেতেও বাড়তি ভাড়া দিতে হচ্ছে।
শিবচর হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঈদের ছুটি শেষে রোববার থেকে এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকাগামী লেনে পরিবহনের চাপ বেড়েছে। হাইওয়েতে দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশের একাধিক টিম রয়েছে। মহাসড়কে বাস থামিয়ে যাতে যাত্রী ওঠানামা করাতে না পারে, সেদিকে তৎপরতা রয়েছে পুলিশের।
শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, ‘হাইওয়ে পুলিশের একাধিক টিমের টহল রয়েছে মহাসড়কে। চেকপোস্টসহ মোবাইল টিম কাজ করছে। যাত্রীরা যেন নির্বিঘ্নে কর্মস্থলে ফিরতে পারে, মহাসড়কে যেন ভোগান্তি না হয়, সেদিকে পুলিশের তৎপরতা রয়েছে।’
শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে শরীফপুর ইউনিয়নের খানপুর গ্রামে কয়েক দিন আগে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাকিবের চাচাতো ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে স্থানীয় এক দোকানদারের কথা-কাটাকাটি হয়। পরে বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার উদ্যোগ নেওয়া হয়।৪২ মিনিট আগে
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে যাত্রীবাহী বাস সড়কের পাশে খাদে পড়ে রিক্তা বেগম (২৮) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০ যাত্রী। আজ রোববার সকালে গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী সড়কে উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নের ঠুটিয়াপাকুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২৮ ও ২৯ মে দুই দিন জেলা প্রশাসন পরিচালিত বান্দরবানের মেঘলা, নীলাচল, প্রান্তিক লেক, চিম্বুকসহ সরকারী পর্যটনকেন্দ্রে প্রবেশমূল্য ছাড় দেওয়া হয়। তবু পর্যটন স্পটগুলোতে পর্যটকদের আগমন কম ছিল।২ ঘণ্টা আগে
দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত গণসংগীতশিল্পী ও সংগঠক কামরুদ্দিন আবসার মারা গেছেন। ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।২ ঘণ্টা আগে