Ajker Patrika
নোয়াখালী

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে আগুনে পুড়ল ৪ দোকান

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি 
নোয়াখালী সুবর্ণচরে আগুনে পুড়ে যাওয়া দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালী সুবর্ণচরে আগুনে চারটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার চরজুবিলী ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড পাংখার বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, সকাল ৯টার সময় সোহেলের দোকানে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। মুহূর্তে আগুনের লেলিহান শিখা চারটি দোকান গ্রাস করে ফেলে। খবর পেয়ে সুবর্ণচর উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে।

আগুনে রাকিবের মসলার দোকান সুবর্ণ ট্রেডার্স, সোহেলের রাকিব স্টোর অ্যান্ড কসমেটিকস, আলাউদ্দিনের জান্নাত স্টোর অ্যান্ড ফার্নিচার এবং আবু কালামের দিদার হোটেল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে প্রায় ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা।

সংবাদ পেয়ে, নোয়াখালী-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহানের নির্দেশে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আজগর উদ্দিন দুখু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সুবর্ণচর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নিজাম উদ্দিন ফারুক, চরজব্বর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল্যাহ মিয়া, সুবর্ণচর উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সদস্যসচিব মামুন হাসান রোহান প্রমুখ।

বিষয়:

নোয়াখালীসুবর্ণচরআগুনচট্টগ্রাম বিভাগদোকান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

