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নোয়াখালী

পেনশনের টাকা আত্মসাৎ: নোয়াখালীতে রূপালী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপকের ২৫ বছরের কারাদণ্ড

নোয়াখালী প্রতিনিধি
পেনশনের টাকা আত্মসাৎ: নোয়াখালীতে রূপালী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপকের ২৫ বছরের কারাদণ্ড
নোয়াখালীতে ব্যাংক কর্মকর্তার ২৫ বছরের কারাদণ্ড। ছবি: সংগৃহীত

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশনের টাকা সরকারি কোষাগার থেকে উত্তোলন করে আত্মসাতের মামলায় রূপালী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপক আবদুল মজিদকে ২৫ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন নোয়াখালীর একটি আদালত। একই সঙ্গে তাকে দেড় লাখ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ১৮ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ কোটি ২৪ লাখ ১৫ হাজার ৫৪৩ টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে নোয়াখালী বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. শওকত আলী এ রায় দেন। আসামি পলাতক থাকায় রায় ঘোষণার সময় তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন।

দুদকের কোর্ট ইন্সপেক্টর মো. ইদ্রিছ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আবদুল মজিদ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার কাফিলাতলি এলাকার আমিনুল হকের ছেলে। তিনি রূপালী ব্যাংকের লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি বাজার শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, আবদুল মজিদ ২০০৭ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত রূপালী ব্যাংকের রামগতি বাজার শাখায় কর্মরত ছিলেন। ওই সময়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে তিনি এসটিডির একটি হিসাব থেকে ৪ লাখ ৬৫ হাজার ৭৯৭ টাকা এবং আরেকটি হিসাব থেকে ৪৯ লাখ ৬১ হাজার ১১৭ টাকা আত্মসাৎ করেন।

দুদকের তথ্য অনুযায়ী, সরকারি কর্মচারীদের পেনশনের ১৬ লাখ ৩০ হাজার ২৩১ টাকাও উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়। পরে এ ঘটনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মামলা দায়ের করলে তদন্তে নামে দুদক।

তদন্তকালে আবদুল মজিদের বিরুদ্ধে ১ কোটি ২৪ লাখ ১৫ হাজার ৫৪৩ টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পেয়ে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন দুদকের তৎকালীন উপ-সহকারী পরিচালক হোসাইন শরীফ ও সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আজগর হোসেন।

মঙ্গলবার আসামির অনুপস্থিতিতে দুদকের পিপি মোহাম্মদ জহির উদ্দিন আদালতে মামলাটি পরিচালনা করেন। শুনানি শেষে আদালত রায় ঘোষণা করে আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

বিষয়:

নোয়াখালীকারাদণ্ডরূপালী ব্যাংকদুদকজেলার খবর
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