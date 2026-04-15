Ajker Patrika
নীলফামারী

নীলফামারীতে ট্রাকের ধাক্কায় দুই ভাই নিহত

নীলফামারী প্রতিনিধি
স্বজনদের শোক। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীতে ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় দুই ভাই নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে সদর উপজেলার কুন্দপুকুর ইউনিয়নের পশ্চিম কুচিয়ার মোড় এলাকায় নীলফামারী-সৈয়দপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে এক পথচারী আহত হয়।

নিহতরা হলেন দোলাপাড়া গ্রামের তরিকুল ইসলামের ছেলে সিহাব হোসেন (১৯) ও সোয়াদ হোসেন (২২)।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, সৈয়দপুর থেকে নীলফামারীগামী একটি ডাম্প ট্রাক ওই স্থানে তিনজন পথচারীকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়। আহত হয় মোহাম্মদ হোসেন (১০) নামে একজন। আহত মোহাম্মদ হোসেনকে নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘাতক ট্রাকটি আটকের চেষ্টা চলছে।



নীলফামারীদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনানীলফামারী সদরজেলার খবররংপুর বিভাগ
