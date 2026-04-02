নীলফামারীতে অজ্ঞান পার্টির ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জে অজ্ঞান পার্টির তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে কিশোরগঞ্জ থানা-পুলিশ। গতকাল বুধবার (১ এপ্রিল) কিশোরগঞ্জ উপজেলার মাগুরা ইউনিয়নের দক্ষিণ সিঙ্গের গাড়ি থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পার্শ্ববর্তী থানা সৈয়দপুর পৌরসভার মুন্সিপাড়ার আব্দুল মান্নানের ছেলে নীরব ইসলাম (৩৮), তাঁর স্ত্রী রুপা আক্তার (৩৫) ও সাহেব আলীর স্ত্রী রেশমা বেগম (২০)।
কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান জানান, তাঁরা অজ্ঞান পার্টির সক্রিয় সদস্য। চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে পরস্পর যোগসাজশে যাত্রীর ছদ্মবেশে ইজিবাইকচালকদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলত। একপর্যায়ে কৌশলে তাঁদের চেতনানাশক ওষুধ মিশ্রিত কোমল পানীয় পান করিয়ে সঙ্গে থাকা ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ও সর্বস্ব লুট করে নিত। এ ঘটনায় আটকদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
মৌলভীবাজার জেলা সদর হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন কর্নার চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঁচ শয্যার আইসোলেশন কর্নার চালু করা হচ্ছে। বর্তমানে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে ১৩ জন রোগী আইসোলেশন কর্নারে ভর্তি রয়েছেন।৮ মিনিট আগে
‘সরকারি রেটে জিলাপি বিক্রির’ কন্টেন্ট তৈরি করে রাতারাতি ভাইরাল হওয়া কুড়িগ্রামের দ্বীপচর নারায়ণপুরের বাসিন্দা দিনমজুর তাজুল ইসলাম তাঁর ফেসবুক পেজ ‘তাজু ভাই ২.০’ ফিরে পেয়েছেন। সোমবার (৬ এপ্রিল) থেকে পেজটি আবারও ফেসবুকে দৃশ্যমান হয়েছে। এর আগে গতকাল রোববার দুপুরে হঠাৎ করে পেজটি ‘উধাও’ হয়ে যায়।১১ মিনিট আগে
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে খোকন নামে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।৩৪ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ও পোগলা ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা-নাগেরগাতী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়েছে।৩৭ মিনিট আগে