নীলফামারী

কিশোরীকে ৫ ঘণ্টা আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা

ডিমলা (নীলফামারী) প্রতিনিধি
কিশোরীকে ৫ ঘণ্টা আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা
নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে (১৫) পাঁচ ঘণ্টা আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দুই যুবককে অভিযুক্ত করে ডিমলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিশোরীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী কিশোরী তার নানার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত। গত রোববার (৫ এপ্রিল) সকালে তার নানি ও মা চিকিৎসার জন্য রংপুরে যান। বাড়িতে তখন ওই কিশোরী ও তার ছোট বোন অবস্থান করছিলেন। বেলা ২টার দিকে কাজল রানা (২১) ও মুন্না ইসলাম মান্নান (২৪) ওই কিশোরীকে কৌশলে পার্শ্ববর্তী একটি ভুট্টাখেতে নিয়ে যান। সেখানে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত তাকে আটকে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়। দীর্ঘক্ষণ তাকে বাড়িতে না পেয়ে স্বজনেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলে সন্ধ্যা ৭টার পর কিশোরীকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

রোববার গভীর রাতে কিশোরীর নানি তাকে নিয়ে ডিমলা থানায় হাজির হন। সোমবার (৬ এপ্রিল) রাতে তিনি বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযুক্তরা হলেন তালতলা সরকারপাড়া গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে কাজল রানা ও বরকত আলীর ছেলে মুন্না ইসলাম মান্নান।

এ বিষয়ে ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত আলী সরকার বলেন, ‘ভুক্তভোগীর জবানবন্দি গ্রহণ ও ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।’

নীলফামারীধর্ষণকিশোরীমামলাডিমলাজেলার খবররংপুর বিভাগ
ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

বেশি দামে অকটেন বিক্রি: ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা জরিমানা

বেশি দামে অকটেন বিক্রি: ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা জরিমানা

অবশেষে ভরাট হলো বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ

অবশেষে ভরাট হলো বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ

কিশোরীকে ৫ ঘণ্টা আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা

কিশোরীকে ৫ ঘণ্টা আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা

সিলেটে ২৬৩ ছিনতাইকারী চিহ্নিত, বিশেষ অভিযানে ৪৪ জন গ্রেপ্তার

সিলেটে ২৬৩ ছিনতাইকারী চিহ্নিত, বিশেষ অভিযানে ৪৪ জন গ্রেপ্তার