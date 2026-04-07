কিশোরীকে ৫ ঘণ্টা আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে (১৫) পাঁচ ঘণ্টা আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দুই যুবককে অভিযুক্ত করে ডিমলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিশোরীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী কিশোরী তার নানার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত। গত রোববার (৫ এপ্রিল) সকালে তার নানি ও মা চিকিৎসার জন্য রংপুরে যান। বাড়িতে তখন ওই কিশোরী ও তার ছোট বোন অবস্থান করছিলেন। বেলা ২টার দিকে কাজল রানা (২১) ও মুন্না ইসলাম মান্নান (২৪) ওই কিশোরীকে কৌশলে পার্শ্ববর্তী একটি ভুট্টাখেতে নিয়ে যান। সেখানে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত তাকে আটকে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়। দীর্ঘক্ষণ তাকে বাড়িতে না পেয়ে স্বজনেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলে সন্ধ্যা ৭টার পর কিশোরীকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
রোববার গভীর রাতে কিশোরীর নানি তাকে নিয়ে ডিমলা থানায় হাজির হন। সোমবার (৬ এপ্রিল) রাতে তিনি বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযুক্তরা হলেন তালতলা সরকারপাড়া গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে কাজল রানা ও বরকত আলীর ছেলে মুন্না ইসলাম মান্নান।
এ বিষয়ে ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত আলী সরকার বলেন, ‘ভুক্তভোগীর জবানবন্দি গ্রহণ ও ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।’
মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে বেশি দামে অকটেন বিক্রির অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে এক হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার (৬ এপ্রিল) রাত ১০টার দিকে উপজেলার রংমেহার এলাকায় বিক্রমপুর-টঙ্গিবাড়ী কলেজের সামনে এ অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার...১৮ মিনিট আগে
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আট টন চাল (যার বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা) বরাদ্দ দিয়ে মাঠটি ভরাট ও সমান করা হচ্ছে।২১ মিনিট আগে
সিলেট নগরীতে ছিনতাই প্রতিরোধে বিশেষ অভিযান জোরদার করেছে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি)। ইতিমধ্যে ২৬৩ জন ছিনতাইকারীকে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এসএমপি কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী।১ ঘণ্টা আগে
৩২ লাখ মানুষের জেলা কিশোরগঞ্জ। জেলাজুড়ে সরকারি সুপেয় পানির কল বা টিউবওয়েল আছে ১৫ হাজার। সরকারি হিসেবে, এই টিউবওয়েলের বিপরীতে সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা মাত্র দেড় লাখ। ফলে গ্রামাঞ্চলের একটা বিরাট জনগোষ্ঠীকে এখনো বাধ্য হয়েই নদী, হাওর ও পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়...২ ঘণ্টা আগে