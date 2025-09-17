থানার ওসির অপসারণের দাবিতে ঝাড়ুমিছিল

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীর ডোমার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল ইসলামের অপসারণের দাবিতে ঝাড়ুমিছিল করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পৌর শহরের কাজীপাড়া থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে হৃদয়ে স্বাধীনতা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তব্য দেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ আইয়ুব, স্থানীয় জামায়াত নেতা মো. সোহেল রানা, তুহিন ইসলাম, সাংবাদিক আসাদুজ্জামান হিল্লোল ও সাংবাদিক আবু ফাত্তাহ কামাল পাখি।
এ সময় বক্তারা অভিযোগ করে জানান, এলাকায় মাদক কারবারসহ বিভিন্ন অপকর্মের বিষয়ে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান হিল্লোল ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করলে সহযোগিতার পরিবর্তে তিনি সাংবাদিককে হুমকি দেন। এর প্রতিবাদে এলাকাবাসী ওসিকে মাদক কারবারিদের সহযোগী আখ্যা দিয়ে ঝাড়ুমিছিল বের করে তাঁর অপসারণের দাবি জানান।
বক্তারা বলেন, কুখ্যাত মাদকসম্রাজ্ঞী রূপার পক্ষ নিয়ে ওসি সাংবাদিক হিল্লোলকে হুমকি দেন। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে মাদক কারবারিদের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণ, টাকা নিয়ে মামলা রেকর্ড করা এবং আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। বক্তারা অবিলম্বে ডোমার থানার ওসি মো. আরিফুল ইসলামের অপসারণ দাবি করেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডোমার থানার ওসি মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘সাংবাদিকের সঙ্গে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। দুই দিন আগে রাতে মাদক কারবারি রূপার বাড়িতে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে মব সৃষ্টি করে আগুন লাগানোর পরিকল্পনা চলছিল। আমি তখন সাংবাদিক হিল্লোলকে বলেছিলাম, মব সৃষ্টি করে কোনো সমস্যা হলে এর দায় আপনাকে নিতে হবে। এভাবে বলায় তিনি লোকজন নিয়ে মিছিল করেছেন। তাতে সমস্যা নেই। তিনি তাঁর কাজ করেছেন, আমি আমার কাজ করব।’
