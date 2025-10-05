Ajker Patrika
নীলফামারীতে হঠাৎ ঝড়ে লন্ডভন্ড ৫ শতাধিক ঘর

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
ঝড়ে গাছপালা, ঘরবাড়ি লন্ডভন্ড। কিশোরগঞ্জের গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের পশ্চিম দলিরাম বানিয়াপাড়া থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নীলফামারীতে টানা দুই দিনের ভারি বৃষ্টিপাতের পর হঠাৎ তীব্র ঝড়ে ৫ শতাধিক ঘরবাড়ি লন্ডভন্ড হয়েছে। এতে বানিয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা এখন খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে। ঝড়ের আঘাতে আহত হয়েছে অন্তত ৩০ জন, তাদের মধ্যে ৫ জন গুরুতর। আজ রোববার (৫ অক্টোবর) সকালে কিশোরগঞ্জ উপজেলার গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের পশ্চিম দলিরাম বানিয়াপাড়া গ্রামে কয়েক মিনিটের তীব্র ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। শুধু ঘরবাড়ি নয়, ধান, কলা, ভুট্টা, পেঁয়াজ, রসুনসহ অন্যান্য ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অসংখ্য গাছপালা ভেঙে পড়েছে এবং কিছু দোকানপাটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় কয়েকটি গ্রামে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত এমদাদুল হক বলেন, ঝড়ের কারণে আশপাশের ৫ শতাধিক ঘরবাড়ি নিমেষে শেষ হয়ে গেছে। জমির ফসলেরও ক্ষতি হয়েছে। কয়েক মিনিটের ঝড়ে সবকিছু শেষ হয়ে গেল।

নাসিমা বেগম বলেন, ‘সকালে রান্না করছিলাম, হঠাৎ ঝড়ের শব্দ পেলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘরের চালা উড়ে গেল। এখন সব ঠিক করতে হবে। জানি না কীভাবে করব, আমরা গরিব মানুষ।’

গাড়াগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জোনাব আলী জানান, সকালের ঝড়ে ৩ গ্রামের ৫ শতাধিক ঘরবাড়ি লন্ডভন্ড হয়েছে। আহত হয়েছে মোট ৩০ জন। গুরুতর আহত ৫ জন কিশোরগঞ্জ হাসপাতালসহ বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি হয়েছে। বাকি ২৫ জন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করা হবে বলেও জানান তিনি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রীতম সাহা বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য ফায়ার সার্ভিস পাঠানো হয়েছে। গবাদিপশু ও মানুষের চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল টিম প্রস্তুত রয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে তাদের সহায়তা করা হবে। আপাতত শুকনো খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

