নেত্রকোনায় অটোরিকশা-পিকআপ সংঘর্ষে ব্যবসায়ী নিহত

নেত্রকোনা সদরের কান্দুলিয়া এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে মো. এনামুল হক (৪৬) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নেত্রকোনা-মোহনগঞ্জ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত এনামুল হক বারহাট্টা উপজেলার সিংধা ইউনিয়নের ভাটিপাড়া গ্রামের আমির হোসেনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এনামুল এলাকায় শুঁটকির ব্যবসা করতেন। পাশাপাশি ঢাকায় তাঁদের পারিবারিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা তাঁর অন্য ভাইয়েরা দেখাশোনা করেন। ব্যবসায়িক কাজে সম্প্রতি তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন।
আজ ভোরে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে দুপুর ১২টার দিকে নেত্রকোনায় পৌঁছান এনামুল। পরে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় মোহনগঞ্জের দিকে রওনা হন। বেলা সাড়ে ১২টার দিকে জেলা সদরের কান্দুলিয়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি সড়ক থেকে ছিটকে পাশের খেতে পড়ে যায় এবং এনামুল মাথায় গুরুতর আঘাত পান। উপস্থিত লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে খবর পেয়ে মডেল থানার পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।
নিহতের আত্মীয় আবদুল কাসেম আজাদ বলেন, ব্যবসার কাজে ঢাকা গিয়েছিলেন এনামুল। দ্রুত ফেরার জন্য ট্রেনে না চড়ে বাসে করে রওনা হন। নেত্রকোনা থেকে বাড়ি ফেরার সময় সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে পিকআপের সংঘর্ষের তাঁর মৃত্যু হয়।
নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল খায়ের বলেন, পুলিশ দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যান ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা জব্দ করেছে। তবে দুই চালক পালিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
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