হাতিরঝিলে সন্তানসহ নারীর আত্মহত্যাচেষ্টা, উদ্ধার করলেন আনসার সদস্যরা

রাজধানীর হাতিরঝিলে দায়িত্ব পালনরত আনসার সদস্যদের তৎপরতায় আত্মহত্যার চেষ্টা থেকে রক্ষা পেয়েছে এক নারী ও তাঁর ১১ মাস বয়সী শিশু। গতকাল বুধবার বিকেলে হাতিরঝিলের রাজউক প্রকল্প এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মিডিয়া শাখা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ওই দিন বিকেলে টহলরত আনসার সদস্য জাহিদুল ইসলাম ও রেদওয়ান দেখতে পান, এক নারী কোলের শিশুকে নিয়ে চলন্ত গাড়ির সামনে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বিষয়টি বুঝতে পেরে তাঁরা দ্রুত ছুটে গিয়ে নারীকে বাধা দেন।
এ সময় ওই নারী বাঁচতে চান না বলে চিৎকার করতে থাকেন এবং রাস্তা থেকে সরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। পরে সেখানে টহলরত র্যাব-৩ সদস্যদের সহায়তায় তাঁকে শান্ত করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।
পরে হাতিরঝিল থানার দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও আনসার সদস্যরা তাঁর কাছ থেকে পরিবারের তথ্য ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ওই নারীর স্বামী শরিফুল ইসলাম। তিনি জানান, তাঁর ৩০ বছর বয়সী স্ত্রী ফারজানা হরমোনজনিত সমস্যায় ভুগছেন এবং কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। চিকিৎসার জন্য তাঁরা নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছিলেন। এ সময় মালিবাগে এক আত্মীয়ের বাসা থেকে ফারজানা শিশুকে নিয়ে কাউকে না জানিয়ে বের হয়ে যান।
পরে আনসার সদস্যরা মা ও শিশুকে অক্ষত অবস্থায় শরিফুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করেন। স্ত্রী ও সন্তানের জীবন রক্ষা করায় তিনি আনসার সদস্যদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি বাহিনীর সদস্যদের এ ধরনের মানবিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা উপস্থিত সাধারণ মানুষেরও প্রশংসা কুড়িয়েছে।
গাজীপুরে ১৪ বছর বয়সী শিশুকন্যাকে ধর্ষণের ঘটনায় বাবাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল। আজ বৃহস্পতিবার বিচারক মো. আবুবক্কর সিদ্দিক আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।২৮ মিনিট আগে
৯ বছর আগে এরশাদ ও ঋতুর বিয়ে হয়। এর পর থেকেই যৌতুকের জন্য ঋতুর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে আসছিলেন স্বামী এরশাদ ও শাশুড়ি রোকেয়া খাতুন। যৌতুক দাবির ঘটনায় ২০২০ সালে তাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছিল। তবে তাদের দুই মেয়ের কথা বিবেচনা করে মামলা তুলে নেওয়া হয়।৩৩ মিনিট আগে
রাজধানীতে অপরাধ বৃদ্ধির বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রকাশিত প্রতিবেদনের সঙ্গে পুলিশের পরিসংখ্যানের মিল নেই বলে দাবি করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদ। তাঁর ভাষ্য, দায়িত্ব নেওয়ার পর গত দুই মাসের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা...১ ঘণ্টা আগে
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় ‘২৪ হলের ছাত্রীদের ওয়াশরুমে গোপনে মোবাইল ফোন রেখে ভিডিও ধারণের অভিযোগে এক ক্যানটিন কর্মী ও তাঁর স্ত্রীকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার ঘটনার বিচার ও নিরাপত্তার দাবিতে একাডেমিক-প্রশাসনিক কার্যক্রম বর্জন, প্রধান ফটক ও১ ঘণ্টা আগে