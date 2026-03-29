Ajker Patrika
নেত্রকোণা

যুবদল নেতার বিরুদ্ধে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
অভিযুক্ত যুবদল নেতা সোহেল রানা। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার মদনে সোহেল রানা নামের এক যুবদল নেতার বিরুদ্ধে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় দীপ্ত আদিত্য নামের এক ভুক্তভোগী মদন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসনাত জামান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অভিযুক্ত সোহেল রানা মদন উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও কাইটাইল ইউনিয়নের হাজরাগাতী গ্রামের মো. আলতু মিয়ার ছেলে। আর ভুক্তভোগী যুবক দীপ্ত আদিত্য একই গ্রামের বাসিন্দা।

লিখিত অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীপ্ত আদিত্য তাঁর ব্যবহৃত হিরো থ্রিলার মোটরসাইকেলটি প্রতিদিনের মতো গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজ গোয়ালঘরে রাখেন। পরদিন গোয়ালঘরের তালা ভাঙা দেখতে পান এবং ভেতরে গিয়ে দেখেন মোটরসাইকেলটি নেই। পরে বসতঘরের সামনে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে আদিত্য দেখতে পান, যুবদল নেতা সোহেল রানা বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাতে তাঁর গোয়ালঘরের সামনে ঘোরাঘুরি করছেন। এই ঘটনায় শুক্রবার রাতে দীপ্ত আদিত্য মদন থানায় সোহেল রানার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী দীপ্ত আদিত্য বলেন, ‘আমার মোটরসাইকেলটি চুরি হওয়ার পর সিসিটিভির ফুটেজ পর্যালোচনা করেছি। গভীর রাতে আমার গোয়ালঘরের সামনে সোহেল রানাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। কোনোরকম শব্দ হলেই তাঁকে চোরের মতো দৌড়াতে দেখা গেছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে লোডশেডিং হলে ক্যামেরা ওপরের দিকে তুলে মোটরসাইকেল চুরি করে। বিষয়টি নিশ্চিত হয়েই থানায় অভিযোগ দিয়েছি।’

তবে অভিযুক্ত যুবদল নেতা সুহেল রানা বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে শুনেছি। বিষয়টি সমাধানের জন্য নেতা-কর্মীদের নিয়ে ওসি সাহের সঙ্গে কথা বলেছি। সিসিটিভি ফুটেজে যে লোকটিকে দেখা গেছে, সেটা আমি না। মিথ্যা অভিযোগে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।’

এ বিষয়ে মদন থানার ওসি হাসনাত জামান বলেন, ‘মোটরসাইকেল চুরির একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগটি তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’



চুরিমদনযুবদলময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনামোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

