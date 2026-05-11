নেত্রকোনায় রাতে নিখোঁজ, পরদিন পুকুরে মিলল যুবকের লাশ

নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলায় নিখোঁজের এক দিন পর অন্তর মিয়া (২৫) নামের এক যুবকের লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার তেলিগাতী ইউনিয়নের টেংগা গ্রামের একটি পুকুরে ভাসমান অবস্থায় তাঁর উদ্ধার করা হয়।
অন্তর উপজেলার দুওজ ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের কুদ্দুস মিয়ার ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার রাত থেকে অন্তর নিখোঁজ ছিলেন। স্বজনরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। আজ দুপুরে টেংগা গ্রামের নিয়ত বিশ্বাসের বাড়ির পেছনের পুকুরে ভাসমান একটি লাশ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্বজনরা লাশটি অন্তরের বলে শনাক্ত করেন। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
নিহত অন্তরের ভাই ফেরদৌস মিয়া বলেন, ‘অন্তর প্রায়ই বাড়ি থেকে বিভিন্ন স্থানে চলে যেত এবং কয়েক দিন পর আবার বাড়িতে ফিরত। রোববার দিবাগত রাত থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ বিকেলে মোবাইল ফোনে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে অন্তরের লাশ দেখতে পাই।’
আটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জুবায়দুল আলম জানান, লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
