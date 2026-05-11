Ajker Patrika
নরসিংদী

নরসিংদীর মেঘনায় গোসলে নেমে বিএএফ শাহীন কলেজের শিক্ষার্থীর মৃত্যু

নরসিংদী প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

নরসিংদীতে মেঘনা নদীতে গোসল করতে নেমে মাহির শাহরিয়ার (১৭) নামের এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। পানিতে ডুবে নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ৪ ঘণ্টা পর তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

নরসিংদী শহরের নাগরিয়াকান্দী এলাকায় আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিকেল পৌনে ৪টার দিকে ঢাকা থেকে আসা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তার মরদেহ উদ্ধার করেছে। মারা যাওয়া মাহির শাহরিয়ার ঢাকার বিএএফ শাহীন কলেজের শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে।

মাহিরের সহপাঠী ওয়ালী বলেন, সোমবার সকালে বিএএফ শাহীন কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজসহ ঢাকার ৪-৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী ট্রেনে করে নরসিংদী আসে। পরে তারা শহরের পাশেই নাগরিয়াকান্দী সেতু এলাকায় ঘুরতে যায়। একপর্যায়ে কয়েকজন শিক্ষার্থী মেঘনার শাখা নদীতে গোসল করতে নামে। এ সময় সাঁতার না জানা মাহিরসহ তিনজন নদীতে ডুবে যায়। স্থানীয়দের সহায়তায় দুইজনকে উদ্ধার করা গেলেও মাহির নিখোঁজ হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই এলাকায় প্রায়ই অনেক শিক্ষার্থী আসে, ঘোরাফেরা এবং নদীতে গোসল করে। আজও অনেক শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন লোকজন গোসল করেছে। শিক্ষার্থীদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা উদ্ধারের চেষ্টা করেছে, কিন্তু মাহিরের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পরে খবর পেয়ে স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান চালায়। তাদের উদ্ধার চেষ্টা ব্যর্থ হলে, পরে ঢাকা থেকে ডুবুরি দল এসে অভিযান পরিচালনা করে নিখোঁজের প্রায় ৪ ঘণ্টা পর মাহিরের মরদেহ উদ্ধার করে।

করিমপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক এস এম মাকসুদুর রহমান বলেন, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। মারা যাওয়া মাহিরের অভিভাবক ঢাকা থেকে আসার পর প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

