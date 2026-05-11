Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে অটোরিকশার চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে তরুণীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ডেমরা এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশার চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লেগে কামিনী (২৪) নামে এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ডেমরা কোনাপাড়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত কামিনীর বাড়ি ঝালকাঠি সদর উপজেলার কলেজ মোড় এলাকায়। তাঁর বাবার নাম কামরুল ইসলাম।

হাসপাতালে নিহতের সহকর্মী সারমিন আক্তার জানান, তাঁরা দুজনই যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইল মাদ্রাসা বাজার রোডে অবস্থিত এআরআর ডিসমেটিকস লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। কামিনী মাতুয়াইল মাদ্রাসা বাজার রোড এলাকায় থাকতেন।

সারমিন আক্তার জানান, বিকেলে কারখানা ছুটির পর ব্যাটারিচালিত রিকশায় করে ডেমরা কোনাপাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। পথে রিকশার চাকায় কামিনীর ওড়না পেঁচিয়ে গেলে গলায় ফাঁস লেগে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে তাঁকে প্রথমে কোনাপাড়ার একটি স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

ঢাকা জেলাঅটোরিকশারাজধানীঢাকা বিভাগডেমরা
